Unfall in Millstatt: Einsatzkräfte auf der B98 gefordert

Ein Verkehrsunfall auf der B98 Millstätter Straße rief am Mittwochabend die Feuerwehr Millstatt auf den Plan. Die Insassen wurden leicht verletzt.

Im Bereich der Kreuzung zum Badehaus Millstatt krachten am Mittwochabend zwei Autos ineinander. Warum die Fahrzeuge kollidierten, ist derzeit noch unklar. Durch die Wucht des Aufpralls entstanden an beiden Fahrzeugen jedoch so schwere Schäden, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und schließlich von Abschleppdiensten abtransportiert werden mussten.

Insassen leicht verletzt

Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr Millstatt kümmerten sich vor Ort um die Erstbetreuung der Verunfallten und sicherten die Gefahrenstelle ab. Anschließend übergab die Feuerwehr die mutmaßlich leicht verletzten Personen an den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung. Um Umweltschäden zu verhindern, unterbanden die Florianis zudem das Austreten von Betriebsmitteln.