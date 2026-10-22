WAC zieht die Reißleine: Silberberger weg, Schmid übernimmt

Nach einer anhaltenden Negativserie zog die Vereinsführung des RZ Pellets WAC die Reißleine. Präsident Dietmar Riegler entband Cheftrainer Thomas Silberberger am Mittwochnachmittag von seinen Aufgaben. Mit ihm verlassen auch die Co-Trainer Hannes Jochum, Jonas Hildebrandt und David Sencar den Klub.

WAC trennt sich von Coach

Obwohl der Start in die Saison mit einem Sieg über den FK Austria Wien und einem Unentschieden gegen Red Bull Salzburg glückte, erzwang die nachfolgende Negativserie den Wechsel. Im letzten Frühjahr hatte Silberberger das Team noch vor dem Abstieg bewahrt und ins Europacup-Play-off-Halbfinale geführt. Der scheidende Coach zeigte jedoch Verständnis für die Maßnahme: „Mir ist bewusst, dass die sportliche Entwicklung zuletzt eine Dynamik angenommen hat, die die Entscheidung des Vereins nachvollziehbar macht.“ Zugleich betonte er seinen Stolz auf den erreichten Klassenerhalt der Vorsaison. Riegler bedankte sich ausdrücklich: „Wir sind Thomas zu großem Dank verpflichtet, da er uns in der letzten Saison in einer äußerst schwierigen Situation geholfen und uns vorm Abstieg gerettet hat.“

„Herzlich Willkommen zurück im Lavanttal, Mani“

Ein alter Bekannter übernimmt sofort das Ruder: Manfred Schmid kehrt als Cheftrainer ins Lavanttal zurück. Der 55-jährige Wiener coachte die Kärntner bereits von März 2023 bis Sommer 2024 und gewann in dieser Zeit zweimal die Qualifikationsgruppe. Er leitet bereits am Mittwoch um 15 Uhr das erste Training. Unterstützt wird er von Christian Mayrleb und Andreas Biritz, die wie zuletzt in Hartberg sein Betreuerteam komplettieren. Schmid sieht seine Vergangenheit als Pluspunkt: „Ich kenne den Verein in- und auswendig. Das ist gerade in dieser Phase ein nicht zu unterschätzender Vorteil, da sich dadurch die Einarbeitungszeit erheblich verkürzt.“ Auch Riegler ist überzeugt: „Manfred Schmid hat schonmal bewiesen, dass er die Mannschaft nach einer schwierigen Phase auf einen guten Weg bringen kann.“