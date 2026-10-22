Nach Pleite: Ehemaliges „Almdorf Seinerzeit“ wird zum Luxus-Resort

Neuanfang: Aus dem ehemaligen Almdorf Seinerzeit in den Nockbergen soll bis 2028 ein modernes Luxus-Resort werden. Konkrete Pläne werden im November präsentiert.

Neustart in den Kärntner Nockbergen: Nach turbulenten Zeiten geht es für das einstige Almdorf Seinerzeit wieder aufwärts. Bekanntlich wurde im Frühjahr 2024 die Zahlungsunfähigkeit des Betriebs öffentlich, als Ursache galt die Coronapandemie. Schließlich folgte im Juni desselben Jahres der offizielle Insolvenzantrag. Die finanziellen Forderungen fielen immens aus: Mehr als 160 Gläubiger forderten damals eine Gesamtsumme von über 25 Millionen Euro ein.

Neue Pläne für Luxus-Resort

Mittlerweile gibt es jedoch eine klare Zukunftsperspektive, da sich ein Investor für das Areal gefunden hat. Unter dem neuen Titel „Am Hochfalk“ soll das Resort wieder zu neuem Leben erwachen. Konkrete Pläne werden im November 2026 der Öffentlichkeit präsentiert. Man wolle ein „neues Kapitel aufschlagen“, heißt es dazu in einer ersten Information. Das Konzept sieht ein exklusives Almresort mit privaten Unterkünften vor. Ab sofort stehen insgesamt vier unterschiedliche Chalet-Typen zum Verkauf bereit.

Wiedereröffnung voraussichtlich im Jahr 2028

Bis zur tatsächlichen Rückkehr der Gäste dauert es allerdings noch etwas: Der reguläre Hotelbetrieb soll im Jahr 2028 wieder aufgenommen werden. Als „lebendiger Mittelpunkt“ des Areals dient künftig das bestehende Haupthaus, das mit einem Restaurant, einem Wellness- und Spa-Bereich, Fitnessangeboten sowie einem Pool ausgestattet wird.