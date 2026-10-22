Nach rund einem Monat Schließung steht der McDonald’s-Standort in Wolfsberg kurz vor der Fertigstellung.

Der ursprüngliche Zeitplan verzögert sich allerdings minimal: Statt wie geplant am Donnerstag wird das runderneuerte Fast-Food-Lokal nun am Freitag, dem 23. Oktober, wieder für Gäste zugänglich sein. Franchisenehmer Rudolf Ringhofer steckte nach eigenen Angaben eine Summe im mehrstelligen Millionenbereich in den umfassenden Umbau, um die Filiale technisch und ergonomisch auf den neuesten Stand zu bringen.

McDrive wurde ausgebaut

Neben einer modernisierten Küche und neuen Personalräumen erwartet die Kunden ein erweitertes Platzangebot im Innenbereich inklusive eines integrierten Kinder-Partyraums. Auch der McDrive wurde auf zwei Spuren ausgebaut, um Abläufe deutlich effizienter zu gestalten, berichtet die KLZ.

Verstärkte Automatisierung

Technisch setzt das Restaurant künftig auf verstärkte Automatisierung. etwa durch eine automatische Gewichtskontrolle der fertigen Bestellungen sowie automatisierte Abläufe im McCafé. Zur Wiedereröffnung lockt die Filiale, die künftig täglich ab 6.30 Uhr geöffnet hat, am ersten Tag mit Gutschein-Aktionen für die Gäste.