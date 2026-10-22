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/ ©Fotomontage: Canva
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt eine Frau und im Hintergrund einen Pension-Notizblock, eine Brille, einen Rechner, eine Geldtasche und ein Sparschwein.
Die Arbeiterkammer erklärt, welche neuen Wege in die Pension führen.
Kärnten
22/10/2026
Im November

Neuerungen beim Pensionsübergang: Arbeiterkammer startet Info-Tour

Die Arbeiterkammer Kärnten (AK) tourt im November durch alle Bezirke, um über Neuerungen bei der Altersteilzeit und Teilpension zu informieren. Der erste Termin findet am 3. November 2026 in Wolfsberg statt.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(165 Wörter)
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Durch die schrittweise Verkürzung der Altersteilzeit drohen manchen Beschäftigten Lücken bis zum eigentlichen Pensionsantritt. Zwar startet das Modell weiterhin frühestens fünf Jahre vor der regulären Pension, die maximale Dauer sinkt künftig jedoch auf drei Jahre. Um diese Zeitspanne zu überbrücken, kommen je nach Lebenslage die Rückkehr in Voll- oder Teilzeit, eine AMS-Meldung oder ein vorzeitiger Pensionsantritt infrage. Parallel schafft die neue Teilpension frische Optionen für einen fließenden Übergang in den Ruhestand.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Arbeiterkammer-Präsident Günther Goach.
©AK / Helge Bauer
Am Foto: AK-Präsident Günther Goach

Infoabende in ganz Kärnten

„Wer seine Pension plant, sollte die verschiedenen Modelle und deren Auswirkungen genau kennen“, betont AK-Präsident Günther Goach. Zur Orientierung tourt ein Expertenteam der Arbeiterkammer im November durch sämtliche Kärntner Bezirke. „Welche Variante möglich ist und am besten passt, hängt von vielen individuellen Faktoren ab – wie etwa den gesammelten Versicherungszeiten, dem Alter und der finanziellen Situation“, erklärt Maximilian Turrini, Leiter der Abteilung Sozialpolitik & Recht.

Das Bild auf 5min.at zeigt Maximilian Turrini, Arbeitsrechtsexperte der Arbeiterkammer Kärnten.
©AK Kärnten/Helge Bauer

Die Beratungstermine im Überblick:

  • 3. November: Wolfsberg – Festsaal, Rathaus
  • 5. November: Völkermarkt – Amtsgebäude, Hauptplatz II
  • 10. November: Feldkirchen – AK-Sitzungssaal, Max-Blaha-Straße 1
  • 12. November: St. Veit – Kinosaal, Kunsthotel Fuchspalast
  • 17. November: Spittal – Ratsaal, Schloss Porcia
  • 19. November: Villach – Volkshaus Perau
  • 26. November: Hermagor – Rathaus
  • 30. November: Klagenfurt – AK-Konferenzsaal, Bahnhofplatz 3

Start ist jeweils um 18 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, aufgrund der begrenzten Platzanzahl ist eine vorherige Anmeldung erforderlich: ktn.ak.at/pension2026

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