In gestohlenem Transporter unterwegs: 19-Jähriger festgenommen

Aufmerksame Streifenpolizisten entdeckten in Spittal an der Drau einen gestohlenen Transporter. Am Steuer saß ein 19-Jähriger ohne Führerschein. Für ihn endete die Fahrt mit einer Festnahme.

In der Nacht auf den 20. Oktober 2026, wurde der Kleinkastenwagen einer 37-jährigen Frau aus Millstatt gestohlen – 5 Minuten berichtete. Nun konnten Beamte der Polizeiinspektion Spittal an der Drau den mutmaßlichen Dieb dingfest machen. Sie entdeckten das gestohlene Fahrzeug im Zuge einer Streifenfahrt im Bereich eines Kreisverkehrs in der Lieserstadt. Gelenkt wurde dieser von einem 19-jährigen Mann.

Fahrzeug sichergestellt

Er wurde von den Polizisten angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins ist. Auch gab er vor, keinen Zulassungsschein dabei zu haben. Der Klein-LKW, so der junge Mann, würde einem Kumpel gehören.

Festnahme

„Der 19-jährige wurde an Ort und Stelle festgenommen und das Fahrzeug sichergestellt“, heißt es vonseiten der Exekutivbeamten. Neben einer 27-jährigen Bekannten des Fahrers befand sich noch ein 25-jähriger Bekannter auf der geschlossenen Ladefläche. Hinzu kommt, dass bei der Kontrolle auch noch eine geringe Menge an Suchtmittel sichergestellt wurde. Der 19-jährige wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt sowie der Bezirkshauptmannschaft Spittal an der Drau angezeigt.