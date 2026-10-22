1,2 Millionen Euro Passiva: Insolvenz über Kärntner Immobilienfirma eröffnet

Über das Vermögen der Latschen Real Estate GmbH mit Sitz in Bad Kleinkirchheim ist am Landesgericht Klagenfurt ein Insolvenzverfahren eröffnet worden. Das meldet der AKV Europa.

Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) am Donnerstag bekannt gibt, handelt es sich hierbei um ein Konkursverfahren. Laut Angaben des AKV belaufen sich die Verbindlichkeiten auf ca. 1,203 Millionen Euro, wobei etwa 15 Gläubiger von der Insolvenz betroffen sind.

Betrieb noch geöffnet

Der Betrieb ist noch geöffnet, eine Weiterführung sei jedoch nicht angestrebt. Den Angaben des AKV zufolge ist die Schließung und geordnete Liquidation des Unternehmens geplant. Das im Jahr 2024 gegründete Unternehmen betreibt die Vermietung und Verpachtung von Immobilien, Hausbesorgertätigkeiten sowie Dienstleistungen im Bereich Tourismus. „Die Ursachen der Insolvenz werden angeführt, dass die Schuldnerin im ersten Jahr nach der Gründung noch nicht kostendeckend geführt werden konnte und das Jahr 2024 negativ abschloss, was auch für ein junges fremdfinanziertes Unternehmen in der Anlaufphase nicht unüblich ist“, ergänzt der AKV in seiner Aussendung.

Eingeschränkte Vermietung führte zu Ertragsausfällen

Weiter heißt es zur finanziellen Entwicklung: „Im Frühjahr 2025 hat die Schuldnerin die Zinshäuser in Welzenegg und St. Peter bei Ebenthal erworben. Aufgrund eines Schreibens des Magistrates Klagenfurt im April 2026, wodurch hinsichtlich des Zinshauses in Welzenegg die ‚konsenslose Errichtung‘ festgestellt wurde, begannen die finanziellen Turbulenzen. Die Neuvermietung dieses Objekts war nicht mehr möglich und konnte daher nicht mehr rentabel betrieben werden. Die eingeschränkte Vermietung führte zu Ertragsausfällen und die hohen bestehenden Verbindlichkeiten konnten nicht mehr bedient werden.“

Aktiva in Form von Liegenschaftsvermögen

„Die Schuldnerin plant nicht die Antragstellung eines Sanierungsplanes“, heißt es in der Aussendung des Alpenländischen Kreditorenverbandes weiter. Aktiva sind in Form von Liegenschaftsvermögen gegeben, die jedoch vorerst geschätzt werden müssen. Forderungsanmeldungen können ab sofort über den AKV angemeldet werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.10.2026 um 14:40 Uhr aktualisiert