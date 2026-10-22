320.000-Euro-Neubau wird für Kärntner Familie zum Albtraum

Ein fehlerhafter Anschluss setzt dem Holzriegelhaus im Lavanttal zu. Experte Günther Nussbaum sucht in der neuen Folge von "Pfusch am Bau" nach Mängeln.

Über Monate drang unbemerkt Wasser in den Bodenaufbau ein. Nun läuft die Spurensuche am Holzriegelhaus.

Über Monate drang unbemerkt Wasser in den Bodenaufbau ein. Nun läuft die Spurensuche am Holzriegelhaus.

Der Traum vom eigenen Eigenheim hat sich für eine Familie aus Kärnten immer mehr in einen Albtraum verwandelt: Markus Unterholzer ließ in St. Georgen im Lavanttal ein schlüsselfertiges Holzriegelhaus errichten und überwies dem Bauunternehmer dafür bereits 320.000 Euro. Doch auch ein halbes Jahr nach dem Einzug ist das Gebäude nicht vollständig fertiggestellt.

Fehlerhafter Anschluss

Aufgrund der offen gebliebenen Arbeiten erhielt der Bauherr zwar eine Restzahlung von 80.000 Euro zurück, kurz darauf offenbarte sich jedoch eine weitaus schwerwiegendere Komplikation: Ein fehlerhaft ausgeführter Wasseranschluss sorgte dafür, dass über Monate hinweg unbemerkt Wasser in den Bodenaufbau sickerte. Die Konsequenz: Estrich, Dämmung und angrenzende Bauteile sind vollständig durchfeuchtet.

©PULS 4 Markus Unterholzer (l.) und Günther Nussbaum.

Holzkonstruktion als für kritischer Punkt

Besonders kritisch ist die Frage, ob die Feuchtigkeit bereits die tragende Holzkonstruktion in Mitleidenschaft gezogen hat. Um das Ausmaß der Schäden zu ermitteln, führt Bausachverständiger Günther Nussbaum gezielte Bauteilöffnungen und Feuchtigkeitsmessungen im Haus der Kärntner durch. Bereits in der Garage zeigt sich das volle Ausmaß des Problems, als der Experte hinter Platten und Verkleidungen auf weitere feuchte Stellen stößt.

Dringender Handlungsbedarf

Während im Inneren des Hauses Trocknungsgeräte auf Hochtouren laufen, treten bei der Inspektion zusätzliche Mängel an Fassade, Abdichtungen und Elektroinstallationen zutage. Insbesondere offenliegende elektrische Anschlüsse deuten auf dringenden Handlungsbedarf hin.