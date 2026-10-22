„Busfamilie“ für Klagenfurt: Drei Generationen rollen durch die Landeshauptstadt

Neben den beiden bekannten Fahrzeugen – „Herr Klagenfurt“ mit Schnurrbart und „Frau Klagenfurt“ mit geschwungenen Wimpern – rollen ab sofort drei Generationen durch die Kärntner Landeshauptstadt. Neu im Ensemble sind Opa Udo, Oma Loretta, Mimi und Sohn Lindi.

Ganze Familie als Flotte

Jedes der sechs Fahrzeuge ist im Design an einen eigenen Charakter angepasst: Opa Udo besitzt Brille und Graubart, Oma Loretta eine Dauerwelle und Mimi eine Schleife. Der Name von Sohn Lindi nimmt Bezug auf das Klagenfurter Wahrzeichen. Sämtliche Familienbusse kommen auf wechselnden Routen im normalen Linienbetrieb zum Einsatz. „Drei Generationen, die gemeinsam unterwegs sind: Das ist genau das Bild, das wir vom öffentlichen Verkehr in Klagenfurt haben. Der Bus ist für alle da, für die Oma am Weg zum Markt genauso wie für den Lehrling am Weg in die Arbeit“, erklärt Bürgermeister Christian Scheider.

Menge an Sympathie

Vizebürgermeister Ronald Rabitsch, der täglich selbst mit dem Stadtbus unterwegs ist, betont: „Unsere Busse bewegen täglich Zehntausende Klagenfurterinnen und Klagenfurter zur Schule, zur Arbeit, zum Einkaufen oder an den See. Sie gehören zum Stadtbild wie der Lindwurm“. Herr und Frau Klagenfurt haben bereits eine Menge an Sympathie gezeigt. „Mit der Erweiterung der Familie entwickeln wir diese Erfolgsgeschichte weiter und stärken die Verbindungen zwischen den Menschen und den Bussen der KMG“, sagt Hansjörg Schusser, Geschäftsführer der KMG Klagenfurt Mobil GmbH.