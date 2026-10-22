Kärntner ASFINAG-Mitarbeiter erkannten medizinischen Notfall im Tunnel

Eine vermeintliche Panne auf der Autobahn entpuppte sich durch das schnelle Reaktionsvermögen zweier Mitarbeiter der ASFINAG in Kärnten als ein medizinischer Notfall.

In der Verkehrsmanagementzentrale Klagenfurt bemerkten Alexander Morre und Alexander Sticker während ihres Nachtdienstes einen Lkw, der kurz nach Mitternacht in der Unterflurtrasse Lendorf auf der A 2 Süd Autobahn liegen geblieben war. Da das Tunnelüberwachungssystem das plötzliche Verlangsamen und Anhalten des Fahrzeugs registrierte, wurde das Videobild umgehend auf den großen Alarmschirm geschaltet, wodurch das Team unmittelbar reagieren konnte.

„Der fährt da jede Nacht durch“

Als Morre das Bild genauer analysierte, erkannte er plötzlich das Fahrzeug seines Nachbarn. „Ich hab mir das Bild auf meinem Monitor genau angeschaut und gesehen, dass das der Lkw meines Nachbarn ist. Der fährt da jede Nacht durch“, ergänzt er. Sofort rief er den Lenker an, der Anruf bestätigte schließlich seine Befürchtung, dass keine gewöhnliche Panne vorlag, sondern ein gesundheitliches Problem: Der Fahrer hatte einen Schwächeanfall erlitten.

Einsatzkräfte alarmiert

Ohne Zögern veranlassten die ASFINAG-Mitarbeiter den Rettungseinsatz und verständigten die Polizei. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte blieb Morre am Telefon bei seinem Nachbarn, um ihn aus der Ferne zu betreuen. Der Lkw-Lenker wurde schließlich von den Sanitätern erstversorgt und vorsorglich in ein Krankenhaus transportiert, während der Lkw im Anschluss von der Unfallstelle abgeschleppt werden konnte.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.10.2026 um 16:42 Uhr aktualisiert