Bilanz zeigt: Alle zwei Stunden stirbt ein Wildtier auf Kärntens Straßen

Auf Kärntens Straßen stirbt im Schnitt alle zwei Stunden ein Wildtier. Die Statistik für das Jagdjahr 2025/26 verzeichnet im Bundesland insgesamt 3.717 getötete Tiere, womit Kärnten im Österreich-Vergleich an fünfter Stelle liegt.

Am häufigsten betroffen sind die Bezirke Sankt Veit an der Glan, Völkermarkt und Klagenfurt-Land. Da nicht jeder Vorfall gemeldet wird, ist zudem von einer hohen Dunkelziffer auszugehen. Österreichweit wurden in der Saison 2025/2026 insgesamt 65.036 Tiere im Straßenverkehr getötet, allen voran Rehe, Hasen und Fasane.

Keine Todesfälle im Vorjahr

Neben dem Verlust von Tierleben kommt es regelmäßig zu Personenschäden: Die aktuelle Unfallstatistik der Statistik Austria weist für das Jahr 2025 österreichweit 322 Verletzte bei Wildunfällen aus, 42 davon in Kärnten. Todesfälle gab es im Jahr 2025 keine. Das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) weist darauf hin, dass 38 Prozent aller Wildunfälle in Österreich durch nicht angepasste Geschwindigkeit und 54 Prozent durch Unachtsamkeit sowie Ablenkung verursacht werden. Besonders an trüben Herbsttagen ist daher Vorsicht geboten.

Das sollte man beachten

Trifft man auf der Fahrbahn auf ein Wildtier, gilt eine klare Verhaltensregel: Bremsen, abblenden und hupen. „Sobald ein Tier vor einem auftaucht, sollte man daher sofort abbremsen, abblenden und gegebenenfalls mehrmals hupen, um das Wild aufzuschrecken und zur Flucht zu veranlassen. Keinesfalls jedoch sollte man Ausweichmanöver einleiten, weil dies in Kollisionen mit dem Gegenverkehr oder mit Bäumen resultieren kann“, so Johanna Trauner-Karner, Geschäftsführerin des KFV. Zudem ist zu bedenken, dass Wildtiere oft in Rudeln unterwegs sind und durch Scheinwerferlicht instinktiv stehen bleiben. Entsprechende Warnschilder kennzeichnen Abschnitte mit bekanntem Wildwechsel.

©KFV/APA Fotoservice/Juhasz Johanna Trauner-Karner, Geschäftsführerin des KFV.

Unfall mit Wildtier – was nun?

Kommt es dennoch zu einem Zusammenstoß, muss die Unfallstelle umgehend abgesichert werden: Fahrzeug abseits abstellen, Warnblinkanlage einschalten, Warnweste anlegen und Pannendreieck aufstellen. Nach einer allfälligen Erstversorgung von Verletzten darf das verletzte Tier nicht berührt oder bewegt werden. Eine Meldung bei der Polizei ist unverzüglich verpflichtend, auch wenn das Tier geflüchtet ist oder keine Personen verletzt wurden, da Fahrerflucht rechtliche und versicherungstechnische Konsequenzen haben kann. „Verständigen Sie im Fall des Falles Polizei und Rettung, ist viel geholfen. Sie retten damit möglicherweise auch Leben“, erklärt Trauner-Karner abschließend.