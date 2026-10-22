Kärntner Landeswappen für addIT zum 25-jährigen Firmenjubiläum

Anlässlich des 25-jährigen Firmenjubiläums der addIT Dienstleistungen GmbH & CO KG wurde dem IT-Unternehmen im Landesmuseum das Kärntner Landeswappen verliehen.

Die Landeshauptmann-Stellvertreter Gaby Schaunig und Martin Gruber überreichten die Auszeichnung an Geschäftsführer Dieter Jandl, der den Betrieb aufgebaut und maßgeblich geprägt hat.

Die Landeshauptmann-Stellvertreter Gaby Schaunig und Martin Gruber überreichten die Auszeichnung an Geschäftsführer Dieter Jandl, der den Betrieb aufgebaut und maßgeblich geprägt hat.

Die Landeshauptmann-Stellvertreter Gaby Schaunig und Martin Gruber überreichten die Auszeichnung an Geschäftsführer Dieter Jandl, der den Betrieb aufgebaut und maßgeblich geprägt hat. addIT wurde 2001 gegründet, hat seinen Hauptsitz im Klagenfurter Lakeside Park und gehört seit 2011 zur Atos-Gruppe. Mit rund 140 Mitarbeitenden zählt das als Top-Arbeitgeber ausgezeichnete Unternehmen zu den führenden IT-Dienstleistern der Region.

International anerkannt

„Der Erfolg eines Unternehmens bemisst sich nicht nur an seiner wirtschaftlichen Entwicklung, sondern auch daran, welche Perspektiven es den Menschen eröffnet. addIT schafft seit einem Vierteljahrhundert hochqualifizierte Arbeitsplätze in Kärnten, investiert in die Ausbildung junger Talente und zeigt, dass technologische Innovation und gute Arbeitsbedingungen Hand in Hand gehen können“, sagte Schaunig. „Seit 25 Jahren steht addIT für Innovationskraft, technologische Kompetenz und unternehmerischen Weitblick. Das Unternehmen hat sich vom regionalen IT-Dienstleister zu einem national und international anerkannten Technologiepartner weiterentwickelt und ist zugleich fest in Kärnten verwurzelt geblieben. Diese Verbindung aus regionalem Bekenntnis und internationaler Ausrichtung ist ein Gewinn für unseren Wirtschaftsstandort“, ergänzt Gruber.

„Eine würdige Anerkennung“

„Eine moderne Verwaltung braucht eine leistungsfähige, digitale Infrastruktur und eine zeitgemäße Ausstattung. […] Das Kärntner Landeswappen ist eine würdige Anerkennung und verdiente Auszeichnung für die unternehmerischen Leistung und die Entwicklung über ein Vierteljahrhundert“, so Schaunig und Gruber abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.10.2026 um 19:33 Uhr aktualisiert