Wegen Funkloch vermisst: Drei Jugendliche von Kärntner Polizei wohlauf gefunden

Wegen eines Funklochs galten drei Jugendliche in der Kärntner Schobergruppe als vermisst. Nach besorgten Angehörigenrufen konnte ein Polizeihubschrauber die Wanderer unversehrt in einer Schutzhütte orten.

Drei Jugendliche im Alter von 17 und 18 Jahren, darunter zwei deutsche sowie ein ungarischer Staatsbürger, sind mit dem Zug aus Deutschland nach Lienz gereist, um eine mehrtägige Wanderung in der Schobergruppe im Bezirk Spittal an der Drau zu unternehmen.

Angehörige alarmierten Einsatzkräfte

Am Mittwoch wanderten die Jugendlichen von der Wangenitzseehütte in Richtung Petzeck (3.238 m). Aufgrund einer Wetterverschlechterung brachen sie die Tour jedoch ab: „Sie informierten ihre Angehörigen über den Abbruch der Tour und den bevorstehenden Abstieg. Nach mehreren erfolglosen Anrufversuchen der Angehörigen in den Abendstunden des 22. Oktober wurde Anzeige über die Abgängigkeit der Burschen erstattet, da ein Unfall befürchtet wurde“, heißt es seitens der Polizei.

Unversehrt angetroffen

Im Zuge eines sofort eingeleiteten Suchflugs des Polizeihubschraubers Libelle der Flugeinsatzstelle Klagenfurt konnten die Jugendlichen schließlich in einer Hütte unversehrt angetroffen werden. Wegen fehlender Netzabdeckung im dortigen Bereich war es ihnen nicht möglich gewesen, sich zu melden. Die drei Jugendlichen konnten schließlich selbstständig und unverletzt ins Tal absteigen, heißt es weiter.

Mehrere Einsatzkräfte vor Ort

Im Einsatz standen der Polizeihubschrauber „Libelle“ mit einem Alpinpolizisten der Alpinen Einsatzgruppe Spittal an der Drau sowie die Bergrettung Heiligenblut in Bereitschaft.