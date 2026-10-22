Kärntner überweist zehntausende Euro, sieht davon keinen Cent mehr

Ein 66-jähriger Kärntner ist in den vergangenen Monaten zum Opfer von online-Betrügern geworden. Eigentlich wollte er sein Geld nur "sicher" anlegen, daraus wurde aber ein zehntausende Euro schwerer Betrug.

Über eine Social-Media Plattform ist ein 66-jähriger Kärntner bereits im März dieses Jahres auf eine Werbeanzeige für „sichere Anlagemöglichkeiten“ gestoßen. Nach der Kontaktaufnahme über ein online-Formular hat sich ein vermeintlicher Kundenberater gemeldet, der dem 66-Jährigen ein angebliches Handelskonto einrichtete. Der Kärntner hat daraufhin mehrere hundert Euro eingezahlt, an einem der Folgetage wurden ihm gute Gewinne vorgetäuscht. Wie die Polizei berichtet, hat der Mann daraufhin weitere tausende Euro überwiesen.

Kärntner überwies tausende Euro auf Konto in Malta

Als das Konto dann nach einigen Monaten einen Gewinn von mehreren zehntausend Euro aufwies, forderte er eine Teilauszahlung. Der vermeintliche Anbieter hat diese jedoch verweigert und stattdessen Bearbeitungs- und Plattformgebühren in der Höhe von mehreren tausend Euro gefordert – die der 66-Jährige auf ein maltesisches Konto auch überwies. Zu einer Gewinnauszahlung ist es bisher freilich nicht gekommen, dem Mann ist ein Schaden in der Höhe von mehreren zehntausend Euro entstanden.