Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©Fotomontage: Canva
Symbolfoto
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist ein genervter Mann, der eine Hand vors Gesicht geschlagen hat. Im Hintergrund sind mehrere Geldscheine.
Dabei wollte er sein Geld nur anlegen.
Bezirk Hermagor
22/10/2026
Betrug

Kärntner überweist zehntausende Euro, sieht davon keinen Cent mehr

Ein 66-jähriger Kärntner ist in den vergangenen Monaten zum Opfer von online-Betrügern geworden. Eigentlich wollte er sein Geld nur "sicher" anlegen, daraus wurde aber ein zehntausende Euro schwerer Betrug.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(170 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Über eine Social-Media Plattform ist ein 66-jähriger Kärntner bereits im März dieses Jahres auf eine Werbeanzeige für „sichere Anlagemöglichkeiten“ gestoßen. Nach der Kontaktaufnahme über ein online-Formular hat sich ein vermeintlicher Kundenberater gemeldet, der dem 66-Jährigen ein angebliches Handelskonto einrichtete. Der Kärntner hat daraufhin mehrere hundert Euro eingezahlt, an einem der Folgetage wurden ihm gute Gewinne vorgetäuscht. Wie die Polizei berichtet, hat der Mann daraufhin weitere tausende Euro überwiesen.

Kärntner überwies tausende Euro auf Konto in Malta

Als das Konto dann nach einigen Monaten einen Gewinn von mehreren zehntausend Euro aufwies, forderte er eine Teilauszahlung. Der vermeintliche Anbieter hat diese jedoch verweigert und stattdessen Bearbeitungs- und Plattformgebühren in der Höhe von mehreren tausend Euro gefordert – die der 66-Jährige auf ein maltesisches Konto auch überwies. Zu einer Gewinnauszahlung ist es bisher freilich nicht gekommen, dem Mann ist ein Schaden in der Höhe von mehreren zehntausend Euro entstanden.

Warst du schon einmal Opfer eines Online-Betrugs?

Ja, leider
Nein, zum Glück nicht
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at