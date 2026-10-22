Nebel, Wolken und 13 Grad: So gestaltet sich das Wetter am Freitag in Kärnten

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag muss mit Minusgraden gerechnet werden, bevor ein wolkenreicher Tag folgt.

Für den Freitagvormittag werden für ein paar Stunden Nebelfelder erwartet, bevor es regional vorübergehend sonnig wird. „Schon bald ziehen aber mit föhnigem Wind aus Südwest ausgedehnte Wolken durch und schirmen den Sonnenschein ab. Regen wird aber nicht erwartet“, erklärt die GeoSphere Austria.

Bis zu 13 Grad

Am Nachmittag zeigt sich zeitweise wieder die Sonne. Nach Frühwerten zwischen frostigen -2 Grad in einigen Hochtälern und +3 Grad im Klagenfurter Becken steigen die Temperaturen bis zum Nachmittag auf 10 bis 13 Grad.