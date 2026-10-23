Särge, Urnen, Leichenwagen und Co.: Hab und Gut von Bestatter wird versteigert

Nach dem Aus für einen Klagenfurter Bestatter steht nun das gesamte Inventar zum Verkauf. Über die Ediktsdatei werden Särge, Urnen, Seziertisch und sogar der Leichenwagen versteigert.

Das gesamte Inventar des insolventen Klagenfurter Bestattungsunternehmens – vom Leichenwagen bis zu den Särgen – steht ab sofort zur Verwertung bereit.

Das gesamte Inventar des insolventen Klagenfurter Bestattungsunternehmens – vom Leichenwagen bis zu den Särgen – steht ab sofort zur Verwertung bereit.

Rund zwölf Monate war der einzige private Bestattungsdienst „Kriegl KG“ der Kärntner Landeshauptstadt am Markt aktiv, ehe im Juli der Gang zum Insolvenzgericht unumgänglich wurde. Wie aus der Veröffentlichung in der Ediktsdatei hervorgeht, wird nun der komplette Bestand des insolventen Unternehmens liquidiert, um Geld für die Gläubiger einzunehmen.

Vom Seziertisch bis zum Leichenwagen

Das Sortiment, das zur Verwertung steht, ist außergewöhnlich: Neben einer Auswahl an Särgen und Urnen werden unter anderem auch ein professioneller Seziertisch sowie sämtliche Ausstattungsgegenstände des ehemaligen Betriebes veräußert. Zu den wertvollsten Stücken zählt ein speziell umgebauter Leichenwagen, der im Rahmen der Insolvenzmasse den Besitzer wechseln soll.

Hab und Gut von Klagenfurter Bestatter wird versteigert

Die Verwertung des beweglichen Hab und Guts in der Klagenfurter Gabelsbergerstraße erfolgt auf Basis eines gerichtlichen Sachverständigengutachtens. Interessierte sowie Brancheninsider können die Verkaufsstücke im offiziellen Justizportal einsehen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.10.2026 um 06:25 Uhr aktualisiert