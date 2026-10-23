Schwerer Baustellen-Unfall auf der A10: 48-Jährige verletzt

Am Donnerstagnachmittag kam es auf der A10 Tauernautobahn im Bezirk Spittal an der Drau zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 48-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Innsbruck-Land verletzte sich dabei.

Gegen 13.40 Uhr war eine 48-jährige Tirolerin in einem einspurigen Baustellenbereich der A10 in Fahrtrichtung Villach unterwegs. Als ein vor ihr fahrendes Auto nach links in den Baustellenbereich abbog, folgte sie ihm zunächst. Kurz darauf bemerkte die Lenkerin jedoch ihren Irrtum: Sie hätte gar nicht abbiegen müssen. Beim Versuch, ihren Wagen wieder nach rechts auf die befahrbare Spur zu lenken, verriss sie das Steuer.

Großeinsatz der Rettungskräfte

Das Ausweichmanöver blieb nicht ohne Folgen: Der Wagentouchierte einen nachkommenden Lkw samt Anhänger, der von einem 22-jährigen Slowaken gesteuert wurde. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte das Auto der Tirolerin zurück in die Baustelle, prallte gegen die Mittelleitplanke und krachte schließlich in ein dort abgestelltes Auto.

Frau wurde ins Krankenhaus gebracht

„Die 48-jährige Frau wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und nach Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Spittal an der Drau verbracht“, heißt es vonseiten der Autobahnpolizei Spittal an der Drau. Am Fahrzeug der 48-Jährigen entstand schwerer Sachschaden.

A10 eine Stunde lang gesperrt

Neben den Beamten der Autobahnpolizei Spittal an der Drau standen die Freiwilligen Feuerwehren Seeboden, Lendorf und Gmünd sowie die ASFINAG-Teams aus Lieserhofen und St. Michael im Lungau im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten blieb die A10 bis 14:25 Uhr gesperrt.