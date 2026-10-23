Bis zu ein Jahr: Kärntner Bürgermeister können ab sofort in Karenz gehen

Ortschefs und Stadtsenatsmitglieder dürfen künftig bis zu ein Jahr in Elternkarenz gehen. Das neue Gesetz bringt mehr Familienfreundlichkeit und soll mehr Frauen in die Politik locken.

Einstimmiges Ja im Landtag: Kärntens Bürgermeisterinnen und Bürgermeister bekommen erstmals das Recht auf eine offizielle Babypause.

Einstimmiges Ja im Landtag: Kärntens Bürgermeisterinnen und Bürgermeister bekommen erstmals das Recht auf eine offizielle Babypause.

Am Donnerstag hat der Kärntner Landtag eine umfassende Überarbeitung der allgemeinen Gemeindeordnung einstimmig abgesegnet. Neben schlankeren Abläufen in den Ämtern bringt das Gesetzespaket eine echte Premiere – Ortsoberhäupter dürfen ab sofort offiziell Auszeiten für den Nachwuchs nehmen.

Elternkarenz nun auch für Kärntner Ortschefs möglich

Was im Angestelltenverhältnis längst Standard ist, war für die Spitzen der Kärntner Gemeinden bisher schlichtweg unmöglich: die Elternkarenz. Wer sich voll und ganz um den Familienzuwachs kümmern wollte, musste meist das Amt niederlegen. Damit ist nun Schluss.

Ein ganzes Jahr Auszeit für die Familie

Landtagspräsident Andreas Scherwitzl (SPÖ) betonte die Bedeutung des Beschlusses. Das neue Regelwerk schaffe Rahmenbedingungen, die es Müttern und Vätern in der Lokalpolitik erlauben, Zeit mit ihren Neugeborenen zu verbringen, ohne dafür ihre politische Funktion an den Nagel hängen zu müssen.

Die wichtigsten Eckpunkte der Neuerung: Dauer: Die Babypause kann von mindestens einem Monat bis zu maximal zwölf Monaten in Anspruch genommen werden.

Die Babypause kann von mindestens einem Monat bis zu maximal zwölf Monaten in Anspruch genommen werden. Gehalt: Während der Auszeit beziehen die Politiker weiterhin 50 Prozent ihrer gewohnten Bezüge.

Während der Auszeit beziehen die Politiker weiterhin 50 Prozent ihrer gewohnten Bezüge. Geltungsbereich: Die Regelung gilt nicht nur für Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, sondern erstreckt sich auch auf die Mitglieder des Stadtsenats in Klagenfurt und Villach.

Parteienübergreifende Zustimmung

ÖVP-Landtagsabgeordneter Michael Mayer, früher selbst Ortschef in Radenthein, sieht in der Reform einen wichtigen Schritt: Die Neuerung schaffe endlich echte Familienfreundlichkeit und soll gezielt dazu beitragen, den Frauenanteil in den Gemeinderäten und an der Gemeindespitze deutlich zu erhöhen. Lob für den Schulterschluss gab es auch von FPÖ-Abgeordnetem und Hüttenberger Bürgermeister Josef Ofner. Dass in allen Fraktionen Mandatare mit Praxiserfahrung aus den Gemeinden sitzen, habe die Ausarbeitung der Reform massiv erleichtert. Auch Karl Markut vom Team Kärnten begrüßte den einstimmigen Beschluss und verwies darauf, dass die Gesetzgebung mit dem Generationenwechsel in den Ortsstuben Schritt halten müsse. „Wir wollen mehr Frauen in der Politik. Dann müssen wir aber auch die Rahmenbedingungen schaffen, damit sich Familienleben und politisches Engagement besser miteinander vereinbaren lassen“, ergänzt SPÖ-LAbg. Nicole Schojer.

Transparenzhinweis: KI-Hinweis: Künstliche Intelligenz kam lediglich unterstützend zum Einsatz, der Text wurde überwiegend von der Redaktion verfasst und sorgfältig geprüft.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.10.2026 um 08:04 Uhr aktualisiert