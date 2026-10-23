Nach schrecklicher Bluttat: 17-Jähriger nun in Spezialeinrichtung untergebracht

Nach der schrecklichen Bluttat in der Justizanstalt Klagenfurt wird der 17-jährige Tatverdächtige in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen.

Die schreckliche Bluttat sorgte Anfang September in der Justizanstalt Klagenfurt für Entsetzen: Ein erst 17 Jahre alter Insasse soll seinen 19-jährigen Zellengenossen mit einem Rasiermesser tödliche Verletzungen hinzugefügt haben. Nun hat das Landesgericht Klagenfurt die vorläufige Einweisung des Jugendlichen in ein forensisch-therapeutisches Zentrum angeordnet. Für den 17-Jährigen gilt die Unschuldsvermutung.

Tatverdächtiger war geständig

Nach der blutigen Attacke in der Nacht auf den 1. September war der Tatverdächtige geständig. Er gab zu, seinen Mitgefangenen zunächst bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt und ihm anschließend mit einer Rasierklinge tödliche Schnittverletzungen im Halsbereich zugefügt zu haben. Was genau passiert sein soll, kannst du hier nachlesen: Streit um Hemd als Auslöser? Neue Details zu totem Häftling in Justizanstalt.

Gutachten bescheinigt hohe Gefährlichkeit

Der Entscheidung des Gerichts ging ein umfassendes psychologisches Gutachten voraus, das von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt in Auftrag gegeben worden war. Die Experten bescheinigen dem 17-Jährigen eine gravierende und nachhaltige dissoziale Persönlichkeitsstörung. Dennoch sei der Jugendliche zum Tatzeitpunkt voll zurechnungsfähig gewesen.

Unterbringung in Spezialeinrichtung

Die Fachleute schlagen jedoch Alarm: Sollte der Verdächtige unbehandelt bleiben, drohen weitere massive Gewalttaten bis hin zu erneuten Tötungsdelikten. Um dieser extremen Gefahr entgegenzuwirken, ordnete das Gericht die Unterbringung nach § 431 StPO in einer geschlossenen Spezialeinrichtung an. Der Beschluss ist bereits rechtskräftig.

Volksanwaltschaft prüft Versäumnisse der Justiz

Im Umfeld der Tragödie wurden rasch schwere Vorwürfe gegen die Behörden laut. Die Familien beider Insassen wandten sich an die Öffentlichkeit und berichteten von massiven Reibereien und Spannungen zwischen den beiden Zellenkollegen im Vorfeld der Tat. Seitens der Staatsanwaltschaft hieß es dazu allerdings, dass es aktenmäßig keine Hinweise auf solche Konflikte gegeben habe. Der Fall beschäftigt nun auch die Volksanwaltschaft. Die Ermittler prüfen akribisch, ob es im Vorfeld Warnsignale bezüglich des psychischen Zustands des Täters gab und ob die Unterbringung der beiden Jugendlichen in einer gemeinsamen Zelle überhaupt zulässig war. Eine offizielle Stellungnahme des Justizministeriums dazu wird im Laufe des Novembers erwartet, heißt es vonseiten der Austria Presse Agentur (APA).

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.10.2026 um 09:16 Uhr aktualisiert