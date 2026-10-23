Robert Cech will Bürgermeister von Brückl werden

Robert Cech kandidiert als Spitzenkandidat der SPÖ für das Bürgermeisteramt in Brückl. Der bisherige Vizebürgermeister will seine Erfahrung nutzen, um die Gemeinde weiterzuentwickeln und neue Vorhaben auf den Weg zu bringen, heißt es in einer Aussendung. „Ich kenne die Herausforderungen unserer Gemeinde und bin überzeugt, dass wir mehr bewegen können. Dafür braucht es klare Ziele, den Mut zu Entscheidungen und die Bereitschaft, die Menschen einzubeziehen“, erklärt Cech.

Wofür er sich einsetzen möchte

Beruflich ist Cech als Bezirksdirektor der Kärntner Landesversicherung tätig und geprüfter Versicherungsfachmann BÖV, wird weiter mitgeteilt. In der Gemeindepolitik stehen für ihn leistbares Wohnen, die Unterstützung der Vereine und die Anliegen aller Generationen im Mittelpunkt. „Junge Menschen sollen sich in Brückl eine Zukunft aufbauen können. Familien brauchen gute Lebensbedingungen, ältere Menschen eine Gemeinde, die ihre Bedürfnisse ernst nimmt. Und unsere Vereine verdienen Unterstützung, weil sie Menschen zusammenbringen und unseren Ort lebendig halten“, betont der SPÖ-Spitzenkandidat.

Cech will politische Zusammenarbeit verbessern

Neben diesen Schwerpunkten will Cech auch die politische Zusammenarbeit verbessern, heißt es weiter. Wichtige Entscheidungen sollen rechtzeitig besprochen und nachvollziehbar erklärt werden. Unterschiedliche Meinungen sieht er dabei als Beitrag zu besseren Lösungen. „Wer unsere Gemeinde gestalten will, muss zuhören und das Gespräch suchen. Die Menschen sollen wissen, was geplant ist, ihre Anliegen einbringen können und erfahren, warum eine Entscheidung getroffen wird.“ Abschließend betont er: „Ich werde sagen, was möglich ist, und auch offen ansprechen, wo es Schwierigkeiten gibt. Wer etwas zusagt, muss sich darum kümmern. So verstehe ich die Aufgabe eines Bürgermeisters.“