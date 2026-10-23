Winter klopft an die Tür: Schneefallgrenze sinkt auf 1.200 Meter in Kärnten

Der Herbst zeigt sich von seiner wechselhaften Seite. Während der Freitag noch von Nebel und trockenen Phasen geprägt ist, bringt die Nacht auf Samstag spürbare Veränderungen.

Bislang durften sich die Kärntner über einen herrlich goldenen Oktober freuen, doch das Wetter schlägt schneller um, als gedacht. Am Wochenende wird schon spürbar kühler, auch die Schnellfallgrenze sinkt. Was uns am kommenden Wochenende und auch am Nationalfeiertag wettertechnisch erwartet, erfährst du hier.

Kärnten: Auf goldenen Oktober folgt trübes Wetter

Der Freitag startete teils mit dichtem Nebel. „In den Niederungen gibt es einiges an Nebel, der sich später etwas lichten wird“, erklärt Michael Tiefgraber von der Geosphere Austria im Gespräch mit 5 Minuten. Dennoch bleibt es nur zeitweise sonnig, da im Tagesverlauf immer wieder Wolken durchziehen. Es bleibt vorerst aber trocken.

Wo es am Samstag in Kärnten schneien wird

In der Nacht auf Samstag setzt schließlich Regen ein. Mit dem Niederschlag kühlt es spürbar ab: „In der zweiten Nachthälfte sinkt die Schneefallgrenze auf etwa 1.200 Meter ab“, so der Wetterexperte gegenüber 5 Minuten weiter. Der Samstag präsentiert sich daraufhin durchgehend trüb und regnerisch. In höheren Lagen ist mit Neuschnee zu rechnen. „Am meisten wird es eher in den Karnischen Alpen und den Karawanken geben, vielleicht auch in den Gailtaler Alpen und den Tauern. Am wenigsten wird vermutlich Mittelkärnten abbekommen“, führt Tiefgraber weiter aus.

Nordwind sorgt für trockene Phasen am Nachmittag

Erst am Samstagnachmittag sorgt aufkommender Nordwind für erste Auflockerungen in Oberkärnten. In Unterkärnten bleibt der Himmel voraussichtlich meist trüb, allerdings überwiegen am Nachmittag im gesamten Land bereits die trockenen Phasen.

Nationalfeiertag bringt Hochdruckeinfluss

Am Sonntag dominiert morgens erneut der Nebel. Abseits und oberhalb der Nebelfelder scheint am Vormittag auf den Bergen die Sonne. Am Nachmittag ziehen zwar wieder mehr Wolken auf, Niederschläge bleiben jedoch aus. Zum Nationalfeiertag am Montag setzt sich schließlich nachhaltiger Hochdruckeinfluss durch. „Auf den Bergen wird es mild, während wir in den Niederungen viel mit Nebel zu kämpfen haben, der sich teils sogar beständig hält“, blickt der Meteorologe abschließend im 5 Minuten-Interview voraus.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.10.2026 um 12:07 Uhr aktualisiert