Wiederbetätigung und sexuelle Belästigung? Kärntner Polizist suspendiert

Schwere Anschuldigungen erschüttern derzeit die Kärntner Exekutive: Gegen einen Mitarbeiter der Landespolizeidirektion wird wegen des Verdachts der nationalsozialistischen Wiederbetätigung sowie sexueller Belästigung ermittelt.

Ein Beamter soll als Hitler-Imitator aufgetreten sein und Kollegen belästigt haben. Nach internen Beschwerden wurde der Polizist suspendiert. Die Justiz ermittelt bereits. Für den Mann gilt selbstverständlich die Unschuldsvermutung.

Beschwerden bei Vorgesetzten brachten Fall ins Rollen

Medienberichten zufolge soll der Exekutivbeamte unter anderem als Adolf-Hitler-Imitator vor Kollegen aufgetreten sein. Zudem stehen im Raum stehende Entgleisungen im Duschbereich der Dienststelle Gegenstand der Erhebungen. Ans Tageslicht kamen die mutmaßlichen Vorfälle im Rahmen von internen Mitarbeitergesprächen. Mehrere Polizisten wandten sich dabei an ihre Vorgesetzten und berichteten von den unhaltbaren Zuständen innerhalb der Einheit. Daraufhin wurden umgehend polizeiinterne Erhebungen eingeleitet.

Ermittlungen laufen

Da sich die Anschuldigungen bei den Befragungen von Zeugen rasch erhärteten, schaltete die Polizei die Justiz ein. Markus Kitz, Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, bestätigte entsprechende Ermittlungen nach dem Verbotsgesetz (§ 3g) sowie wegen sexueller Belästigung (§ 318 StGB). Sämtliche Beteiligte sowie der Beschuldigte wurden bereits einvernommen, ein Abschluss des Ermittlungsverfahrens steht unmittelbar bevor.

Dienstbefreiung seit Sommer

Vonseiten der Exekutive reagierte man rasch auf die schwerwiegenden im Raum stehenden Punkte. Polizeisprecher Rainer Dionisio stellte klar, dass der betroffene Polizist aufgrund der Dringlichkeit bereits im August vom Dienst suspendiert wurde. Diese Maßnahme bleibt mindestens bis zum Ende aller Untersuchungen aufrecht, heißt es weiter. Ob es zu einer Anklageragung kommt, entscheidet die Staatsanwaltschaft. Auch das disziplinäre Schicksal des Beamten hängt vom Ausgang des Justizverfahrens ab. Das Spektrum möglicher Konsequenzen reicht von einer Geldstrafe bis hin zum Rauswurf aus dem Polizeidienst.