Nach Todesfällen im Osten: Grassiert die Hasenpest bald auch in Kärnten?

Tierschützer machen sich Sorgen um den Bestand der Feldhasen in Österreich. Täglich würden um diese Zeit im Herbst bei Treibjagden täglich mehr als tausend Feldhasen abgeschossen. Dazu grassiere unter den Hasen die Kaninchenpest.

Die Tierschützer fordern deswegen eine Totalschonung für den Feldhasen und starten sogar ein Volksbegehren für ein „Bundes-Jagdgesetz“. Besonders betroffen von der Hasenpest (Myxomatose) sind Niederösterreich und das Burgenland. Eine Ausbreitung in den Süden in die Steiermark und Kärnten ist zu befürchten, wird argumentiert.

„Gerade widerstandsfähige Tiere werden abgeschossen“

Nach hunderten untersuchten Kadavern in Ostösterreich kamen Experten zum Schluss, dass die Datenlage auf eine massive Belastung und Schwächung der Population hinweise. „Gerade die widerstandsfähigen und immunen Tiere werden jetzt abgeschossen, jene die für den Wiederaufbau der Population entscheidend sind“, fürchtet Madeleine Petrovic, Präsidentin von „Tierschutz Austria“ in einer Aussendung. Zusätzlich würde die Umwelt durch diese Jagd mit Tonnen an giftigem Blei verschmutzt werden.

Volksbegehren fordert Jagdreform

Das Volksbegehren „Für ein Bundes-Jagdgesetz“ fordert eine grundlegende Jagdreform in Richtung Tier- und Naturschutz. Der Feldhase ist in Europa seit Jahrzehnten rückläufig. Ursachen für den Rückgang sind intensive Landwirtschaft, der Einsatz von Chemikalien, Verlust und Zerschneidung von Lebensräumen sowie zunehmender Straßenverkehr. „Die Lage der Hasen habe sich auch durch jährliches Hochwasser weiter verschlechtert. Viele Tiere fielen den Fluten zum Opfer, was die ohnehin angespannte Situation weiter belastet“, erklärt der Sprecher des Volksbegehrens für ein Bundes-Jagdgesetz Rudolf Winkelmayer.

Kärntner Jäger: „Unsere Population ist gesund“

Was den Süden, besonders in Kärnten betrifft sieht Mario Deutschmann von der Kärntner Jägerschaft die Lage gelassen und will auch in Zukunft noch auf den einen oder anderen schmackhaften Hasenbraten nicht verzichten. „Unsere Population ist gesund in Ordnung und ist heuer geradezu wegen des milden Winters explodiert. Wo ich hinschaue nichts als Hasen, auf einem Fleck habe ich gestern sogar gleich fast ein Dutzend gezählt“, freut er sich und sendet 5 Minuten sogar Beweisfotos, auf denen allerdings mehr Rebhühner als Hasen zu sehen waren.

„Unser Bestand muss reguliert werden“

Trotzdem: Er glaubt, dass die Hasenpest gerade dort ausbricht, wo sich zu viele Hasen tummeln, wie im Osten, da sollte die Dichte durch Abschüsse reduziert werden, dann würden auch keine Krankheiten ausbrechen. Wie in Kärnten eben. Deutschmann: „Unser Bestand muss reguliert werden, darum ist er auch gesund“. Es darf also vortrefflich weiter rund um das Thema Feldhasen gestritten werden. Und Meister Lampe? Sein Name ist Hase und der weiß zum Glück von alledem nichts.