Bildergalerie: Alfons Haider gibt in Feldkirchen persönliche Einblicke

Alfons Haider zeigte sich in Feldkirchen von seiner ganz persönlichen Seite. Vor vollem Haus erzählte der 68-Jährige von seiner geliebten Mutter und den gemeinsamen letzten Jahren. Wir haben die besten Fotos des Abends für euch.

Bis auf den letzten Platz besetzt war der Amthof in Feldkirchen bei der traditionellen Herbstlesung des Kulturvereins. Obfrau Marietta Weissnar und ihr Team hatten diesmal Schauspieler, Moderator und Intendant Alfons Haider eingeladen. Der 68-Jährige stellte sein Buch „Meine Mama, die Löwin“ vor, in dem er von seiner engen Beziehung zu seiner 2023 verstorbenen Mutter erzählt.

Auch zwei ehemalige Landeshauptmänner dabei

Besonders persönliche Einblicke gab Haider in die letzten Lebensjahre seiner Mutter, die an Demenz erkrankt war und von ihm betreut wurde. Unter den zahlreichen Zuhörern befanden sich auch die beiden ehemaligen Kärntner Landeshauptmänner Peter Kaiser (SPÖ) und Gerhard Dörfler (FPÖ). Letzterer verriet, dass Haider familiäre Wurzeln in Kärnten hat: Sein Großvater stammte aus Gurk. Ebenfalls mit dabei waren unter anderem Bürgermeister Martin Treffner (ÖVP), Bezirkshauptmann Bernhard Turni und Landtagsabgeordneter Stefan Sandrieser (SPÖ).

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