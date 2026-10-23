Zeitumstellung birgt Gefahren: Erschreckende Unfallbilanz in Kärnten

Mit der Zeitumstellung wird es wieder früher dunkel. Das kann vor allem im Straßenverkehr gefährlich werden, wie aktuelle Zahlen zeigen: Alle tödlichen Unfälle Ende 2025 in Kärnten passierten bei schlechten Lichtverhältnissen.

Am kommenden Wochenende werden die Uhren wieder auf Winterzeit umgestellt. Damit wird es am Abend eine Stunde früher dunkel – und auf den Straßen steigt die Unfallgefahr. Wie gefährlich die dunkle Jahreszeit auch sein kann, zeigen aktuelle Zahlen des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ): Alle vier tödlichen Verkehrsunfälle in Kärnten im November und Dezember 2025 ereigneten sich bei Dunkelheit oder Dämmerung. Insgesamt wurden bei solchen Unfällen im Vorjahr in unserem Bundesland 173 Menschen verletzt, 21 davon schwer.

Unfallrisiko bei Dunkelheit fast dreimal so hoch

Wenn am Sonntag, dem 25. Oktober, die Winterzeit beginnt, sind wieder mehr Menschen in der Dunkelheit unterwegs. Besonders im Straßenverkehr kann die schlechtere Sicht gefährliche Folgen haben. Eine aktuelle VCÖ-Auswertung auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt, wie deutlich sich das Unfallgeschehen gegen Jahresende verändert. Von Jänner bis Oktober 2025 ereigneten sich in Kärnten 20 Prozent der Verkehrsunfälle mit Schwerverletzten bei Dunkelheit oder Dämmerung. Im November und Dezember waren es hingegen 57 Prozent – also fast dreimal so viele, gemessen am Anteil. Noch deutlicher fällt der Unterschied bei tödlichen Verkehrsunfällen aus: Während in den ersten zehn Monaten 42 Prozent dieser Unfälle bei schlechten Lichtverhältnissen passierten, waren es in den letzten beiden Monaten des Jahres alle vier tödlichen Unfälle.

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Hohes Risiko für Autoinsassen

Insgesamt wurden im November und Dezember des Vorjahres in Kärnten 173 Menschen bei Verkehrsunfällen in der Dunkelheit oder Dämmerung verletzt. Besonders häufig betroffen waren Autoinsassen: Auf sie entfielen 124 Verletzte. Auch 13 Radfahrerinnen und Radfahrer sowie zwölf Fußgängerinnen und Fußgänger kamen bei solchen Unfällen zu Schaden. Als häufigste Unfallursachen nennt der VCÖ Vorrangverletzungen, nicht angepasste Geschwindigkeit sowie Ablenkung und Unachtsamkeit.

VCÖ appelliert: Tempo reduzieren und aufmerksam fahren

Gerade bei Dämmerung und Dunkelheit gilt es, die Geschwindigkeit an die Sichtverhältnisse anzupassen. Der VCÖ erinnert dabei an eine wichtige Bestimmung der Straßenverkehrsordnung: Ein Fahrzeug „darf sich einem Schutzweg nur mit einer solchen Geschwindigkeit nähern, dass das Fahrzeug vor dem Schutzweg anhalten kann“. Autofahrer sollten sich Schutzwegen daher besonders aufmerksam und bremsbereit nähern. Fußgängern empfiehlt die Mobilitätsorganisation, bei Dunkelheit vor dem Überqueren eines Schutzwegs abzuwarten, bis ein herannahendes Auto tatsächlich stehen geblieben ist.