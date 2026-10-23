Pensionsvorsorge direkt im Onlinebanking: George wird erweitert

Wie viel Geld habe ich bereits für meine Pension angespart? Für viele Österreicher wird die Antwort auf diese Frage jetzt einfacher. Erste Bank und Sparkassen haben ihr Onlinebanking George mit dem Portal der VBV-Gruppe verknüpft.

Kundinnen und Kunden der Sparkassen und der VBV können nun den aktuellen Kapitalstand ihrer Vorsorge direkt in George einsehen.

Kundinnen und Kunden der Sparkassen und der VBV können nun den aktuellen Kapitalstand ihrer Vorsorge direkt in George einsehen.

Erste Bank und Sparkassen haben ihr Onlinebanking George mit dem Portal der VBV-Gruppe verknüpft. Kunden können somit ab sofort den aktuellen Kapitalstand ihrer betrieblichen Altersvorsorge direkt in George einsehen.

Abfertigung NEU soll zur Zusatzpension werden können

Gleichzeitig plant die Bundesregierung eine Reform der betrieblichen Altersvorsorge. Künftig soll es möglich sein, angespartes Kapital aus der Abfertigung NEU in eine Pensionskasse zu übertragen – auch dann, wenn der Arbeitgeber bisher keinen entsprechenden Vertrag abgeschlossen hat. Dadurch sollen deutlich mehr Beschäftigte Zugang zu einer betrieblichen Zusatzpension erhalten. „Die Reform schafft neue Möglichkeiten für Millionen Menschen in Österreich. Wer weiß, was ihn im Alter erwartet, kann heute die richtigen Weichen stellen“, erklärt Michael Koren, Vorstand der Kärntner Sparkasse.

Auch freiwillige Einzahlungen möglich

Über das Onlineportal „Meine VBV“ können Versicherte bereits ihre Pensions- und Abfertigungsansprüche überprüfen. Ein Vorsorgerechner zeigt zudem, wie sich freiwillige Einzahlungen langfristig auf die Pension auswirken können. Rund 1,5 Millionen Menschen in Österreich nutzen laut Sparkasse bereits dieses Service. „Die beste Pensionsvorsorge ist jene, die man nicht aus den Augen verliert“, betont Koren. Mit der neuen Verknüpfung soll die finanzielle Vorsorge nun ebenso einfach einsehbar sein wie der eigene Kontostand.