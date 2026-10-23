Mädchen an die Drohnen, Buben in die Sozialarbeit: Future Day in Kärnten

„Der spannendste Beruf ist oft der, an den man vorher gar nicht gedacht hat.“ Genau das sollten 64 Kärntner Schülerinnen und Schüler beim Future Day erleben – fernab von typischen Rollenklischees.

Was haben ein Lindwurmschädel, Drohnen und das Training von Olympiasiegern gemeinsam? Sie alle gehören zur Arbeitswelt des Landes Kärnten. Statt den ganzen Tag im Klassenzimmer zu sitzen, konnten jetzt 64 Schülerinnen und Schüler aus drei Kärntner Schulen sich selbst ein Bild davon machen, wie ein Arbeitstag in der Kärntner Landesregierung aussieht.

Mädchen bekamen Einblick in Sport und Technik

Insgesamt fünf Abteilungen öffneten dafür ihre Türen. Im Olympiazentrum erhielten Mädchen Einblicke in die Sportwissenschaft, Physiotherapie und Trainingsmethoden. Bei KAGIS und dem Institut für Seenforschung konnten sie mit Karten und 3D-Modellen arbeiten, mikroskopieren und Laborluft schnuppern. Erstmals war auch die Forstwirtschaft dabei. Dort erfuhren die Teilnehmerinnen unter anderem, wie Wälder aufgeforstet werden, welche Probleme Borkenkäfer verursachen und wie Drohnen bei der Arbeit im Wald helfen.

Buben wurde soziale Arbeit nähergebracht

Im Landesmuseum Kärnten wurde deutlich, dass hinter den Kulissen eines Museums weit mehr passiert, als Ausstellungsstücke in Vitrinen zu stellen. Mädchen lernten etwa die Bereiche Zoologie, Archäologie und Restaurierung kennen. Buben konnten sich mit Pädagogik, Bibliotheksarbeit und Inklusion beschäftigen. Auch die Kinder- und Jugendanwaltschaft beteiligte sich am Aktionstag. Dort bekamen Buben Einblicke in soziale Arbeit, Kinderrechte und den Umgang mit Emotionen.

Berufswahl ohne typische Rollenklischees

Dass manche Angebote gezielt für Mädchen und andere für Buben gestaltet wurden, war kein Zufall. Der Future Day soll Jugendlichen bewusst Berufe näherbringen, die sie aufgrund traditioneller Geschlechterbilder möglicherweise gar nicht in Betracht gezogen hätten. „Der spannendste Beruf ist oft der, an den man vorher gar nicht gedacht hat. Beim Future Day öffnen wir genau diese Türen und zeigen Jugendlichen: Deine Interessen sind wichtiger als jedes Rollenklischee“, erklärt Christine Erlach, Geschäftsleiterin des Vereins EqualiZ. Auch die Landesrätinnen Beate Prettner und Marika Lagger-Pöllinger betonen, wie wichtig eine Berufswahl unabhängig von gesellschaftlichen Erwartungen sei. Entscheidend sollten die persönlichen Stärken und Talente sein.

Vielleicht schon die Mitarbeiter von morgen

Organisiert wurde der Aktionstag von der Gleichbehandlungsstelle des Landes Kärnten gemeinsam mit dem Verein EqualiZ. Bereits im Vorfeld beschäftigten sich die Schulklassen mit ihren Berufswünschen und den Vorstellungen, die Mädchen und Buben häufig mit bestimmten Tätigkeiten verbinden. Für das Land Kärnten hat der Aktionstag noch einen weiteren Zweck: Jugendliche sollen die Landesverwaltung auch als möglichen Arbeitgeber kennenlernen. „Mit dem Future Day öffnen wir die Türen für unsere Mitarbeitenden von morgen“, erklärt Personaldirektor Günther Wurzer. Praktika seien sowohl im Sommer als auch während des Studiums möglich.