Samstag in Kärnten: Kräftiger Regen und Schnee in den Bergen

Der Samstag beginnt in Kärnten nass und ungemütlich. Ein Tief über Oberitalien bringt dichte Wolken, teils kräftigen Regen und sogar Schnee bis auf etwa 1.200 Meter. Erst am Nachmittag ist eine Wetterbesserung in Sicht.

Kärnten startet ungemütlich ins Wochenende: Bereits in der Nacht auf Samstag breitet sich laut Prognosen der GeoSphere Austria Regen über das ganze Bundesland aus. Besonders in den südlichen und westlichen Landesteilen kann es bis in den Vormittag hinein ergiebig regnen. Gleichzeitig sinkt die Schneefallgrenze auf rund 1.200 Meter, bei kräftigem Niederschlag kurzzeitig sogar noch etwas tiefer.

Am Nachmittag kommt die Sonne zurück

Aber Besserung ist in Sicht: Ab Mittag lassen die Niederschläge laut den Wetterexperten der GeoSphere allmählich nach. Der Wind dreht auf Nord und weht meist mäßig. Von Westen her lockern die Wolken am Nachmittag zunehmend auf und die Sonne zeigt sich wieder öfter. Warm wird es allerdings nicht: Die Höchsttemperaturen erreichen lediglich 5 bis 10 Grad.