Strengere Integrationsregeln geplant: Kärntner FPÖ fordert mehr

Ab 2027 sollen in Österreich strengere Integrationsregeln gelten. Wer sich nicht an die Vorgaben hält, muss künftig mit Kürzungen bei der Sozialhilfe rechnen. Die geplanten Verschärfungen sorgen für Reaktionen in Kärnten.

Bei der Konferenz der Landesintegrationsreferenten am Freitag, dem 23. Oktober 2026, in Klagenfurt wurde über neue Pflichten für Zuwanderer beraten. Ab 1. Jänner 2027 soll Integration nach den Plänen der Bundesregierung gesetzlich verpflichtend und stärker mit dem Bezug von Sozialhilfe verknüpft werden. Wer etwa Deutschkurse oder andere vorgeschriebene Maßnahmen ohne ausreichenden Grund verweigert, soll künftig mit Konsequenzen rechnen müssen.

Köfer: „Kein Zuzug in unser Sozialsystem“

Unterstützung für die angekündigten Verschärfungen kommt von Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer. Er sieht darin einen notwendigen Schritt, fordert aber einen grundlegenden Kurswechsel in der Asylpolitik. Als Begründung verweist Köfer auf die Arbeitsmarktzahlen vom August. Demnach seien österreichweit fast 35.000 Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte arbeitslos gemeldet oder in Schulung gewesen, darunter knapp 18.000 Menschen aus Syrien und rund 7.400 aus Afghanistan. „Was wir zukünftig keinesfalls mehr brauchen, ist der Zuzug in unser Sozialsystem unter dem Deckmantel von Asyl“, erklärt Köfer. Darüber hinaus fordert er konsequente Sanktionen bei Gesetzesverstößen und ein entschiedeneres Vorgehen gegen Personen, von denen eine terroristische Gefahr ausgeht. Sicherheit könne seiner Ansicht nach nur gewährleistet werden, wenn Regeln und gesetzliche Pflichten eingehalten werden.

©LPD Kärnten/Wajand Team-Kärnten-Chef Gerhard Köfer hätte gern einen „Systemwechel“.

FPÖ will wissen: Was passiert mit den übrigen zwei Prozent?

Deutlich schärfere Forderungen kommen von der Kärntner FPÖ. Klubobmann Erwin Angerer greift dabei eine Aussage von Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) auf. Dieser hatte bei der Konferenz erklärt, dass bereits 98 Prozent der Asylwerber die sogenannte „Kärntner Hausordnung“ unterschrieben hätten. Darin sind unter anderem Vorgaben zum Deutschlernen, zur gemeinnützigen Arbeit und zur Einhaltung grundlegender Werte enthalten. Angerer will nun wissen, welche Konsequenzen jene zwei Prozent zu erwarten haben, die nicht unterschrieben haben.

Wer Hausordnung nicht akzeptiert, „soll Haus verlassen“

„Wer nicht einmal bereit ist, diese lächerliche Hausordnung zu akzeptieren, soll das Haus, nämlich unser Land, gleich verlassen“, fordert der FPÖ-Politiker. Er vertritt außerdem die Auffassung, dass fehlende Integrationsbereitschaft zum Verlust des Asylrechts führen müsse. Eine solche automatische Folge sieht das geltende Asylrecht allerdings nicht vor.

©5 Minuten FPÖ-Klubobmann Erwin Angerer will wissen, was es mit den restlichen zwei Prozent auf sich hat.

FPÖ verlangt Zahlen zu Kärntner Deutschkursen

Auch die vom Land Kärnten angebotenen kostenlosen Online-Deutschkurse nimmt die FPÖ ins Visier. Angerer kritisiert, dass Fellner bei der Pressekonferenz keine konkreten Zahlen zur Nutzung des Angebots nennen konnte. Die Freiheitlichen wollen deshalb wissen, wie viele Asylwerber die digitalen Kurse tatsächlich begonnen und abgeschlossen haben. Dazu wurde laut Angerer bereits eine parlamentarische Anfrage im Kärntner Landtag eingebracht.

Ofner fordert Asylstopp und Abschiebungen

FPÖ-Sicherheitssprecher Josef Ofner hält die angekündigten Änderungen ebenfalls für unzureichend. Seiner Ansicht nach hätten die bisherigen Integrationsmaßnahmen nicht die gewünschten Ergebnisse gebracht. Er macht die Asyl- und Migrationspolitik der vergangenen Jahre für eine Überlastung öffentlicher Systeme verantwortlich. Die FPÖ bleibt deshalb bei ihren weitergehenden Forderungen: Ofner verlangt einen sofortigen Asylstopp sowie die Abschiebung islamistischer Gefährder und straffälliger Migranten. Die rechtliche Zulässigkeit solcher Maßnahmen hängt allerdings unter anderem vom individuellen Schutzstatus und den geltenden menschenrechtlichen Vorgaben ab.

©Parlamentsdirektion / PHOTO SIMONIS FPÖ-Sicherheitssprecher Josef Ofner fordert einmal mehr einen sofortigen Asylstopp.

Neue Regeln sind noch nicht beschlossen

Bei der Konferenz in Klagenfurt verständigten sich die Ländervertreter zudem darauf, vom Bund mehr Deutschkursplätze, einheitliche Qualitätsstandards und klarere Sanktionsmöglichkeiten einzufordern. Konkrete gesetzliche Änderungen stehen jedenfalls noch aus. Ob sämtliche angekündigten Maßnahmen tatsächlich mit 1. Jänner 2027 in Kraft treten, hängt vom weiteren Gesetzgebungsverfahren ab.