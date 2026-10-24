Ossiacher See: 220 Retter probten Ernstfall auf dem Wasser

Am Ossiacher See übten die umliegenden Feuerwehren gemeinsam mit der Wasserrettung. An zwei Übungstagen im vergangenen Sommer waren mehrere Boote und über 220 Kameraden im Einsatz, um verschiedene Szenarien durch zu üben: ein brennendes Fahrzeug auf dem Wasser, einen Bootshausbrand im Uferbereich und die Rettung von Untergegangenen Personen nach einem Wasserunfall.

Neue Technologie kam zur Anwendung

Dabei wurden erstmals Tragkraftspritzen der Feuerwehren auf Booten betrieben, um diese als mobile Löschboote einsetzen zu können, heißt es von den Einsatzkräften. Die Einsatzdrohne der Feuerwehr Poitschach wurde auch zu Übungszwecken gerufen. Mit dieser neuen Technologie können Wärmebild und Luftaufnahmen direkt der Einsatzleitung gezeigt werden um sich von allen Seiten einen Überblick verschaffen zu können.

Zusammenarbeit stand im Mittelpunkt

Im Mittelpunkt stand das Zusammenspiel der Organisationen. Wer auf dem Wasser arbeitet, braucht klare Absprachen, funktionierende Funkverbindungen und Handgriffe, die sitzen müssen, wird betont. Das lässt sich nur gemeinsam üben, und genau dabei lernt man auch die Arbeitsweise und die Möglichkeiten der anderen Blaulichtorganisationen kennen. Im Ernstfall zählt jede Minute. Je besser Feuerwehr und Wasserrettung aufeinander eingespielt sind, desto schneller kann geholfen werden, ob bei der Rettung von Menschen und Tieren oder beim Schutz von Sachwerten, heißt es weiter.

©OBI Rasch Rudolf | Großübung: Am Ossiacher See trainierten die umliegenden Feuerwehren und die Wasserrettung den Ernstfall.

Mehrere Einsatzkräfte vor Ort

Teilgenommen haben: ÖWR Feldkirchen, ÖWR Sattendorf, ÖWR Bodensdorf, ÖWR Ossiach, ÖWR Villach, FF Feldkirchen, FF Waiern, FF Poitschach, FF Ossiach, FF Bodensdorf und die FF Steindorf.