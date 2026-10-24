Nach über 20 Jahren: Nachfolge mit Herzblut für das Klippitztörlhaus gesucht

Nach mehr als zwei Jahrzehnten endet auf der Saualpe eine prägende Ära: Die beliebten Pächter des Klippitztörlhauses hören im März 2027 auf. Für das traditionsreiche Schutzhaus suchen die Naturfreunde Wolfsberg nun eine Nachfolge.

Nach mehr als zwei Jahrzehnten erfolgreicher Bewirtschaftung endet mit März 2027 eine prägende Ära am Naturfreunde Klippitztörlhaus. Die Ortsgruppe Wolfsberg der Naturfreunde bedankt sich bei Hans Otti und Bettina Maier für ihr langjähriges Engagement und blickt gleichzeitig mit Vorfreude auf einen neuen Abschnitt des traditionsreichen Schutzhauses.

Legendäre Schnitzel machten die Hütte zum Kult-Treffpunkt

Seit dem 1. Mai 2004 war Hans Otti Pächter des Klippitztörlhauses. Im Jahr 2013 übernahm Bettina Maier die Verantwortung für den Betrieb. Gemeinsam mit Christine Maier, der Mutter von Bettina Maier und vielen Gästen als „gute Fee der Küche“ bekannt, prägten sie das Haus über viele Jahre hinweg. Unter ihrer Führung entwickelte sich das Klippitztörlhaus zu einem weit über die Region hinaus geschätzten kulinarischen Treffpunkt auf der Saualpe. Besonders bekannt wurden die Schnitzel, deren Größe ebenso legendär war wie ihr Geschmack. Für viele Gäste gehörte die mitgebrachte Alufolie zum Pflichtprogramm, damit die reichlichen Portionen auch am nächsten Tag noch genossen werden konnten.

Frischer Wind ab Mai 2027

Mit Mai 2027 weht nun frischer Wind durch die traditionsreichen Mauern des Schutzhauses, denn die Neueröffnung mit neuen Pächtern ist mit 1. Mai 2027 geplant. Interessierte können sich direkt an den Vorsitzenden Hubert Grillitsch (Tel.0664/5426312 oder hubert.grillitsch@a1.net) wenden. Das Naturfreunde Klippitztörlhaus wurde von der Ortsgruppe Wolfsberg mit viel Eigenleistung errichtet und in den vergangenen Jahrzehnten laufend modernisiert und erweitert, heißt es in einer Aussendung. Es ist bis heute ein wichtiger Ausgangspunkt für Wanderer, Naturliebhaber und Erholungssuchende auf der Saualpe.

Nachfolge mit Herzblut gesucht

Gleichzeitig stehen die Naturfreunde Wolfsberg vor einer besonderen Aufgabe: Erstmals seit 23 Jahren wird für das Klippitztörlhaus wieder eine neue Pächterin oder ein neuer Pächter gesucht. Die außergewöhnliche Lage, die starke Verwurzelung in der Region und der ausgezeichnete Ruf des Hauses bieten dafür eine besondere Ausgangsbasis. „Das Klippitztörlhaus genießt dank seiner bisherigen Pächterinnen und Pächter einen hervorragenden Ruf weit über die Bezirks- und Landesgrenzen hinaus. Unsere Devise lautet nicht ‚ein Pächter um jeden Preis‘, sondern wir suchen jemanden, dem das Haus genauso am Herzen liegt wie den bisherigen Verantwortlichen und den Naturfreunden, die über Jahrzehnte viel Herzblut in dieses Schutzhaus investiert haben“, betont Naturfreunde-Wolfsberg-Vorsitzender Hubert Grillitsch.

Großer Dank für jahrzehntelange Gastfreundschaft

Die Naturfreunde Wolfsberg danken Hans Otti, Bettina Maier und Christine Maier in einer Aussendung herzlich für ihren langjährigen Einsatz,ihre Gastfreundschaft und die vielen schönen Begegnungen, die sie Gästen und Mitgliedern ermöglicht haben. Gleichzeitig freut sich die Ortsgruppe auf die Zukunft des Hauses und darauf, die erfolgreiche Geschichte des Klippitztörlhauses gemeinsam mit einer neuen Pächtergeneration fortzuschreiben.