55. Steinfelder Kulturtage: So wird Geschichte jetzt digital lebendig

Ein zentraler Moment des Auftakts war die Präsentation der digitalen Topothek. Das Online-Archiv soll historische Dokumente, Bilder und Erzählungen der Marktgemeinde sammeln, digitalisieren und so für künftige Generationen sichern. Damit schlägt Steinfeld die Brücke von alten Fotoalben direkt ins digitale Zeitalter.

Gemeinschaft im Fokus der Landespolitik

Dass Kultur weit mehr als reine Unterhaltung ist, unterstrichen auch die Ehrengäste bei der Eröffnung. Landeshauptmann Daniel Fellner betonte: „Kärntens Stärke liegt in seinen Gemeinden und vor allem in den Menschen, die sie mit Leben erfüllen. Kultur stiftet Identität, bringt Menschen zusammen und hält unsere Regionen lebendig. Die Steinfelder Kulturtage zeigen seit Jahrzehnten eindrucksvoll, was entstehen kann, wenn Menschen ihre Zeit und Leidenschaft einbringen.“ Auch Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger hob den generationenübergreifenden Wert hervor: „Wer seine Wurzeln kennt, entwickelt ein stärkeres Bewusstsein für Heimat und Gemeinschaft. Die Steinfelder Kulturtage verbinden Vergangenheit und Gegenwart und zeigen, wie wertvoll es ist, unser kulturelles Erbe gemeinsam zu bewahren.“

So sieht das Programm aus

Bis Ende November wartet auf die Besucher ein vielseitiger Mix aus Theater, Filmabenden und Vorträgen. Zu den Highlights zählen die Komödie „Chaos im Bestattungshaus“ des Knappentheaters sowie die multimediale Inszenierung „Die Kärntner Schöpfung“. Auch das junge Publikum kommt nicht zu kurz: Eine eigene Mitmachvorstellung für Kinder setzt den Schlusspunkt der Kulturtage. Hinter der Organisation stehen die Marktgemeinde Steinfeld und der örtliche Kulturausschuss um Bürgermeister Ewald Tschabitscher sowie Kulturreferent Matthias Pirker, unterstützt von zahlreichen lokalen Vereinen und ehrenamtlichen Helfern.