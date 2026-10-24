Kärntner Lokalbetreiber ärgert sich über Dauerparker: „Es reicht“

Weil Dauerparker den einzigen Platz vor dem Markt blockieren, müssen betagte Senioren weitere Wege gehen. Nun reicht es den Betreibern.

Weil der einzige Kundenparkplatz vor dem Markt ständig blockiert wird, schalten die Betreiber nun künftig die Polizei ein.

Weil der einzige Kundenparkplatz vor dem Markt ständig blockiert wird, schalten die Betreiber nun künftig die Polizei ein.

Seit der Eröffnung im heurigen Februar kämpfen die Betreiber von „Josi’s Markt am Platz“ mit einem täglichen Ärgernis. In den sozialen Medien verleihen sie dem Ausdruck. Vor dem Geschäft gibt es genau eine einzige Abstellfläche für Autos – und diese sei laut den Betreibern ständig durch fremde Fahrzeuge verstellt. Für den Nahversorger gehe es dabei um die Existenz, denn viele Stammkunden seien auf genau diesen Platz angewiesen.

„Rücksichtslose Parkplatzbesetzer“

„Seit wir unser Geschäft im Februar eröffnet haben, vergeht kein Tag an dem wir uns nicht über rücksichtslose Parkplatzbesetzer ärgern müssen“, mit diesen Worten beginnt das Posting auf Facebook. Doch vor allem für die ältere Kundschaft wäre der Abstellplatz essenziell, betonen sie weiter. „Da der Großteil unserer Kunden betagte Mitmenschen sind, die oft nicht weit laufen können, ist es eben für jene Kundschaften umso wichtiger, direkt vor der Tür parken zu können“, heißt es. Aus unternehmerischer Sicht sei die Parkfläche unverzichtbar. Doch statt einkaufenden Senioren stehen dort regelmäßig ganz andere Fahrzeuge.

Parkplatzthema endet mit Frust

Bislang versuchte das Team, Betroffene freundlich anzusprechen – ohne spürbaren Erfolg. Das Gefühl der Machtlosigkeit wuchs mit jedem Tag. Am Hauptplatz gilt eigentlich eine Kurzparkzone von maximal 90 Minuten mit Parkuhr. Viele Autofahrer würden die Fläche der Betreiber aber als als ganztägigen Dauerparkplatz ausnützen.

Klare Ansage

Jetzt ziehen die Verantwortlichen einen Schlussstrich. Die Schonzeit sei endgültig vorbei, weitere Diskussionen werde es nicht geben, heißt es im Posting. „Wer in Zukunft glaubt Dauerparker vor unserem Geschäft sein zu müssen, muss mit einer polizeilichen Anzeige rechnen“, wird mitgeteilt. Einen klaren Appell richten die Betreiber vor allem an Tagesgäste: „Und jene Flanierer, die gern stundenlang Kaffee trinken gehen, nutzt doch zum Dauerparken bitte Parkplätze vorm Kaffeehaus und nicht vor unserem Geschäft.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.10.2026 um 12:45 Uhr aktualisiert