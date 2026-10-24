Gedenkvereine übergaben Petition an Kärntner Landtag

Am Donnerstag übergaben Kärntner Gedenkinitiativen eine Petition an den Landtag in Klagenfurt. Sie fordern konkrete Schritte gegen Rechtsextremismus sowie eine nachhaltige Stärkung der regionalen Erinnerungskultur.

Für eine aktive Erinnerungskultur und entschlossenes Handeln gegen Rechtsextremismus haben mehrere Kärntner Gedenkinitiativen am Donnerstag eine gemeinsame Petition an den Landtag übergeben. Die Politik wird darin aufgefordert, „die Auseinandersetzung mit der NS-Zeit als dauerhafte politische Kernaufgabe zu verankern und daraus konkrete Maßnahmen abzuleiten“. Kärnten trage aufgrund seiner Geschichte eine besondere Verpflichtung, das Gedenken sichtbar zu gestalten und historische Geschehnisse kritisch zu vermitteln.

Im Mittelpunkt stehen fünf zentrale Schwerpunkte: Bildung und Prävention: Eine stärkere Verankerung der NS-Geschichte, Demokratiebildung und Rechtsextremismusprävention in Schulen sowie ein landesweites Präventionsprogramm mit Fokus auf Jugendliche.

Eine stärkere Verankerung der NS-Geschichte, Demokratiebildung und Rechtsextremismusprävention in Schulen sowie ein landesweites Präventionsprogramm mit Fokus auf Jugendliche. Aktive Erinnerungskultur: Die konsequente Aufarbeitung der NS-Vergangenheit sowie das Sichtbarmachen regionaler Opfer-, Täter- und Widerstandsgeschichten.

Die konsequente Aufarbeitung der NS-Vergangenheit sowie das Sichtbarmachen regionaler Opfer-, Täter- und Widerstandsgeschichten. Monitoring und Forschung: Ein kontinuierliches Rechtsextremismus-Monitoring, ein „Gedenkbüro“ des Landes und ein Fonds zur Erforschung der regionalen NS-Geschichte.

Ein kontinuierliches Rechtsextremismus-Monitoring, ein „Gedenkbüro“ des Landes und ein Fonds zur Erforschung der regionalen NS-Geschichte. Klare politische Haltung: Entschlossenes Vorgehen gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus, Rassismus und demokratiegefährdende Ideologien.

Entschlossenes Vorgehen gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus, Rassismus und demokratiegefährdende Ideologien. Stärkung der Demokratie: Maßnahmen gegen Desinformation und Verschwörungsideologien sowie Initiativen für Vielfalt, Teilhabe, Menschenrechte und gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Bündnis regionaler Vereine

Hinter dem Aufruf steht ein breites Bündnis regionaler Vereine, darunter das Mauthausen Komitee Kärnten/Koroška, der Verein Lila Winkel, Memorial Kärnten Koroška, Erinnern Gailtal, der KZ-Verband Kärnten, der Verband der Kärntner Partisanen, die Vereine aegide, Denk(a)mol-Spunije se, Erinnern Villach, Container 25, Društvo/Verein Peršman sowie Erinnern Rosegg. Gemeinsam wollen die Akteure ein deutliches Zeichen setzen: „Erinnerungskultur verbindet das Wissen um unsere Vergangenheit mit der Verantwortung für unsere Gegenwart. Sie macht deutlich, warum Demokratie, Menschenrechte und Menschenwürde jeden Tag aufs Neue verteidigt werden müssen.“