43 Ausflugsziele: Winter Kärnten Card erstmals mit Preisvorteil für Familien

Wer die Kärntner Familienkarte besitzt, zahlt für die Winter Kärnten Card heuer erstmals fünf Euro weniger. Die Aktion gilt ab 2. November für insgesamt 43 Winter-Ausflugsziele, teilt das Land heute mit.

Erstmals gibt es mit der Kärntner Familienkarte auch einen direkten Rabatt auf die Winter Kärnten Card. Pro Karte werden fünf Euro abgezogen. Die Aktion gilt für den Vorverkaufs- und Aktionszeitraum vom 2. November bis zum 27. November, heißt es vonseiten des Landes Kärnten in einer Aussendung.

Erstmals Rabatt auch für die Winter Kärnten Card

Bei der Sommer-Variante hat sich die Partnerschaft zwischen Land und der Interessengemeinschaft schon lange etabliert – nun folgt die Premiere für die kalten Monate. „Gemeinsame Zeit ist eines der wertvollsten Geschenke, die wir unseren Kindern machen können. Umso wichtiger ist es, dass gemeinsame Unternehmungen nicht am Familienbudget scheitern“,betont der zuständige Landesrat Peter Reichmann. Dass die Zusammenarbeit nun erstmals auf die Winter-Saison ausgeweitet wurde, schaffe einen zusätzlichen spürbaren Vorteil für heimische Haushalte, heißt es weiter.

43 Ausflugsziele von November 2026 bis Anfang April 2027

Vom 2. November 2026 bis zum 2. April 2027 öffnet die Saisonkarte zahlreiche Türen in ganz Kärnten. „Mit der Winter Kärnten Card 2026/27 können Familien Kärntens vielfältige Ausflugsziele auch in der kalten Jahreszeit entdecken.Insgesamt stehen 43 Ausflugsziele zur Verfügung“, erklärt Anton Fasching von der IG Kärnten Card Betriebe. Zusätzlich gibt es bei acht Bonuspartnern weitere Vergünstigungen für Karteninhaber, wird weiter betont.

Digitale Kärntner Familienkarte

Um alle Preisvorteile und Gutscheine unkompliziert griffbereit zu haben, empfiehlt das Land den Wechsel auf die digitale Kärntner Familienkarte. Über die Smartphone-App lassen sich alle Ermäßigungen direkt vorzeigen und aktuelle Vergünstigungen tagesaktuell abrufen, heißt es abschließend.