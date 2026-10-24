Feuer fraß Loch in Strommasten: Einsatz in Thalsdorf

Brenzlige Situation: Ein Feuer brannte am Freitagnachmittag ein Loch in einen Strommasten in Thalsdorf. Im Einsatz standen Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Launsdorf sowie des Störungsdienstes der KNG-Kärnten Netz GmbH.

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Freitag im Bezirk St. Veit an der Glan.

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Freitag im Bezirk St. Veit an der Glan.

Aus bislang unbekannter Ursache brach am Freitag ein Brand bei einem Strommasten in Thalsdorf im Bezirk St. Veit an der Glan aus. Die Situation gestaltete sich heikel, denn ein Teil des hölzernen Pfeilers war bereits abgebrannt und wies eine deutliche Lücke auf.

©FF Launsdorf Das Feuer fraß ein Loch in den Strommasten.

Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Glücklicherweise konnte das Feuer mithilfe von Kleinlöschgeräten rasch unter Kontrolle gebracht werden. „Um eine weitere Gefährdung auszuschließen, wurde der beschädigte Teil des Strommasten anschließend fachgerecht abgeschnitten“, heißt es vonseiten der Feuerwehrleute. In Zusammenarbeit mit dem Störungsdienst der KNG-Kärnten Netz GmbH wurde der Pfosten abgesichert. Anschließend konnten die Florianis wieder ins Rüsthaus einrücken.