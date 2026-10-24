Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©FF Launsdorf
Ein Bild auf 5min.at zeigt den beschädigten Strommasten.
Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Freitag im Bezirk St. Veit an der Glan.
Thalsdorf
24/10/2026
Am Freitag

Feuer fraß Loch in Strommasten: Einsatz in Thalsdorf

Brenzlige Situation: Ein Feuer brannte am Freitagnachmittag ein Loch in einen Strommasten in Thalsdorf. Im Einsatz standen Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Launsdorf sowie des Störungsdienstes der KNG-Kärnten Netz GmbH.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(120 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Aus bislang unbekannter Ursache brach am Freitag ein Brand bei einem Strommasten in Thalsdorf im Bezirk St. Veit an der Glan aus. Die Situation gestaltete sich heikel, denn ein Teil des hölzernen Pfeilers war bereits abgebrannt und wies eine deutliche Lücke auf.

Ein Bild auf 5min.at zeigt den beschädigten Strommasten.
©FF Launsdorf
Das Feuer fraß ein Loch in den Strommasten.

Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Glücklicherweise konnte das Feuer mithilfe von Kleinlöschgeräten rasch unter Kontrolle gebracht werden. „Um eine weitere Gefährdung auszuschließen, wurde der beschädigte Teil des Strommasten anschließend fachgerecht abgeschnitten“, heißt es vonseiten der Feuerwehrleute. In Zusammenarbeit mit dem Störungsdienst der KNG-Kärnten Netz GmbH wurde der Pfosten abgesichert. Anschließend konnten die Florianis wieder ins Rüsthaus einrücken.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Fahrzeuge der Feuerwehr sowie des KNG-Störungsdienstes.
©FF Launsdorf |
Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Launsdorf sowie der KNG-Störungsdienst.
Ein Bild auf 5min.at zeigt den beschädigten Strommasten.
©FF Launsdorf
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Feuerwehrmann beim Absichern des Strommasten.
©FF Launsdorf
Ein Bild auf 5min.at zeigt den beschädigten Strommasten.
©FF Launsdorf
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at