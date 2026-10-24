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/ ©Facebook: werner.ruhdorfer
Ein Bild auf 5min.at zeigt Werner Ruhdorfer.
Liebenfels erlebt einen politischen Paukenschlag.
Liebenfels
24/10/2026
Neue Liste

Politischer Neustart in Liebenfels: 2. Vizebürgermeister verlässt die SPÖ

Überraschende Wende in der Kommunalpolitik: Werner Ruhdorfer, 2. Vizebürgermeister von Liebenfels, gab am Freitag seinen Austritt bei der SPÖ bekannt. Bei den Gemeinderatswahlen im Jahr 2027 kandidiert er mit einer eigenen Liste.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(91 Wörter)
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Politischer Bruch in Liebenfels: Am 23. Oktober 2026 trat der 2. Vizebürgermeister Werner Ruhdorfer aus der SPÖ aus. Das geht aus mehreren Medienberichten hervor. Aus der Kommunalpolitik verabschiedet sich Ruhdorfer damit jedoch keineswegs. Für die Bürgermeister- und Gemeinderatswahl 2027 kündigte er eine Kandidatur mit einer eigenen Liste an: „Gemeinsam für Liebenfels – Team Werner Ruhdorfer“. Als Beweggrund nennt er abweichende Ansichten zur politischen Arbeit. Inhaltlich setzt die neu formierte Liste deshalb darauf, Bürger aktiver an kommunalen Beschlüssen zu beteiligen.

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