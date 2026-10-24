Politischer Neustart in Liebenfels: 2. Vizebürgermeister verlässt die SPÖ

Überraschende Wende in der Kommunalpolitik: Werner Ruhdorfer, 2. Vizebürgermeister von Liebenfels, gab am Freitag seinen Austritt bei der SPÖ bekannt. Bei den Gemeinderatswahlen im Jahr 2027 kandidiert er mit einer eigenen Liste.

Politischer Bruch in Liebenfels: Am 23. Oktober 2026 trat der 2. Vizebürgermeister Werner Ruhdorfer aus der SPÖ aus. Das geht aus mehreren Medienberichten hervor. Aus der Kommunalpolitik verabschiedet sich Ruhdorfer damit jedoch keineswegs. Für die Bürgermeister- und Gemeinderatswahl 2027 kündigte er eine Kandidatur mit einer eigenen Liste an: „Gemeinsam für Liebenfels – Team Werner Ruhdorfer“. Als Beweggrund nennt er abweichende Ansichten zur politischen Arbeit. Inhaltlich setzt die neu formierte Liste deshalb darauf, Bürger aktiver an kommunalen Beschlüssen zu beteiligen.