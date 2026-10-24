Sonne und bis zu 14 Grad: Das Wetter in Kärnten bessert sich spürbar

Gute Nachrichten! Die Wetterdienste melden ab dem Nationalfeiertag eine deutliche Wetterbesserung für Kärnten: Nach einem trüben Sonntag setzt sich ein Hochdruckeinfluss mit viel Sonne und milderen Temperaturen durch.

Das Wochenende zeigt sich in Kärnten von seiner grauen Seite, dann kommt aber wieder die Sonne zum Vorschein.

Das Wochenende zeigt sich in Kärnten von seiner grauen Seite, dann kommt aber wieder die Sonne zum Vorschein.

Ein freudiger Wetterumschwung steht Kärnten in der kommenden Woche bevor. Ein Hochdruckeinfluss stellt sich pünktlich zum Nationalfeiertag in Kärnten ein. „Nebel oder Hochnebel lichten sich bis mittags größtenteils und dann überwiegt der Sonnenschein“, kündigen die Meteorologen der Geosphere Austria an.

Sonne, aber nicht überall …

Nach einem spürbar frischen Wochenende mit Höchstwerten zwischen 6 und 10 Grad geht es in Kärnten wettertechnisch wieder aufwärts: Bis Donnerstag klettern die Temperaturen Schritt für Schritt nach oben. Wer dem typischen Herbstgrau entkommt, darf sich über milde Werte von bis zu 14 Grad freuen. Einziger Wermutstropfen: In den klassischen Nebelregionen schauen die Kärntner am Mittwoch und Donnerstag sprichwörtlich durch die Finger. Dort bleibt es stellenweise ganztägig grau.

Nebel lichtet sich

Zumindest am Montag und Dienstag kann man aber auch dort die Sonne genießen. „Morgendliche Wolkenfelder ziehen bald ab und auch örtlicher Nebel lichtet sich nach und nach“, so die Fachleute abschließend.