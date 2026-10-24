/ ©FF Maria Rojach
Holzstapel ging in Flammen auf: Einsatz im Lavanttal
Sirenenalarm im Lavanttal: Ein brennender Holzstapel rief am Samstag die Freiwilligen Feuerwehren Maria Rojach und Gemmersdorf auf den Plan.
Die Freiwilligen Feuerwehren wurden am Samstag zu einem Einsatz nach Gemmersdorf gerufen. Vor Ort stand ein aufgeschichtetes Holzlager aus bislang ungeklärter Ursache in Flammen. Die Florianis arbeiteten bei der Brandbekämpfung Hand in Hand. Um sämtliche Glutnester treffsicher abzulöschen, zogen sie das Brandgut auseinander und brachten das Feuer vollständig unter Kontrolle. Anschließend konnten sie wieder in ihre Rüsthäuser einrücken.
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