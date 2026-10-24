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/ ©FF Maria Rojach
Ein Bild auf 5min.at zeigt Feuerwehrleute beim Löschen der Glutnester.
Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Samstag in der Gemeinde St. Andrä im Lavanttal.
Gemmersdorf
24/10/2026
Feuerwehr rückte aus

Holzstapel ging in Flammen auf: Einsatz im Lavanttal

Sirenenalarm im Lavanttal: Ein brennender Holzstapel rief am Samstag die Freiwilligen Feuerwehren Maria Rojach und Gemmersdorf auf den Plan.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(75 Wörter)
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Die Freiwilligen Feuerwehren wurden am Samstag zu einem Einsatz nach Gemmersdorf gerufen. Vor Ort stand ein aufgeschichtetes Holzlager aus bislang ungeklärter Ursache in Flammen. Die Florianis arbeiteten bei der Brandbekämpfung Hand in Hand. Um sämtliche Glutnester treffsicher abzulöschen, zogen sie das Brandgut auseinander und brachten das Feuer vollständig unter Kontrolle. Anschließend konnten sie wieder in ihre Rüsthäuser einrücken.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Einsatzfahrzeuge.
©FF Maria Rojach
Feuerwehr-Einsatz im Lavanttal.
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