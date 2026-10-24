Holzstapel ging in Flammen auf: Einsatz im Lavanttal

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Samstag in der Gemeinde St. Andrä im Lavanttal.

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Samstag in der Gemeinde St. Andrä im Lavanttal.

Die Freiwilligen Feuerwehren wurden am Samstag zu einem Einsatz nach Gemmersdorf gerufen. Vor Ort stand ein aufgeschichtetes Holzlager aus bislang ungeklärter Ursache in Flammen. Die Florianis arbeiteten bei der Brandbekämpfung Hand in Hand. Um sämtliche Glutnester treffsicher abzulöschen, zogen sie das Brandgut auseinander und brachten das Feuer vollständig unter Kontrolle. Anschließend konnten sie wieder in ihre Rüsthäuser einrücken.