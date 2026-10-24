Frau schwer verletzt: Mutmaßlicher Alko-Lenker muss vor Gericht

Ein Verkehrsunfall im Bezirk Hermagor endet für einen Pensionisten nun vor Gericht. Er muss sich wegen grob fahrlässiger schwerer Körperverletzung verantworten.

Auf einer Gemeindestraße im Bezirk Hermagor kam es im Juni 2026 zu einem schweren Verkehrsunfall – 5 Minuten berichtete. Ein damals 71-jähriger Autofahrer stieß dabei frontal mit dem Wagen einer 53-jährigen Frau zusammen. Er selbst überstand den Unfall unbeschadet, die Frau erlitt jedoch schwere Verletzungen. Sie musste nach der medizinischen Erstversorgung vom Rettungsdienst ins Klinikum Villach eingeliefert werden.

Alkotest war positiv

Der 71-jährige Unfalllenker hatte zu diesem Zeitpunkt offenbar Alkohol im Blut – ein Alkomatentest nach dem Unfall schlug laut der Polizei positiv an. Nun hat der Vorfall ein juristisches Nachspiel: Der Mann muss sich wegen grob fahrlässiger schwerer Körperverletzung vor dem Klagenfurter Landesgericht verantworten. Der Prozess ist laut aktuellem Verhandlungsspiegel für kommenden Donnerstag, den 29. Oktober, anberaumt. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung.