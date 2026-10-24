Baustelle zieht sich über zwei Kärntner Bezirke

Die L39 Glanzer Straße in Döbriach wird dieser Tage saniert. Das Vorhaben am Millstätter See birgt eine geografische Besonderheit, denn das rund 600 Meter lange Teilstück erstreckt sich über zwei Kärntner Bezirke.

Eine Baustelle, zwei Bezirke: An der L39 Glanzer Straße in Döbriach laufen seit Donnerstag umfassende Sanierungsarbeiten. Das Besondere: Der Abschnitt zwischen dem Strandbad Ferndorf und der Seefeldstraße verläuft über Gemeinde- und Bezirksgrenzen hinweg. Da der Ort teils zu Radenthein und teils zu Ferndorf zählt, liegt das Projekt gleichzeitig in zwei Kärntner Bezirken.

Land investiert 160.000 Euro

Risse, Schlaglöcher und Materialausbrüche machten die Instandsetzung zwingend erforderlich. „Die Sanierung ist aufgrund des desolaten Zustandes der Straße dringend notwendig. Mit den Arbeiten beseitigen wir die bestehenden Schäden, erhöhen die Verkehrssicherheit und verbessern die Qualität der L39 auf diesem Abschnitt spürbar. Für das Projekt stellen wir aus dem Straßenbaureferat des Landes 160.000 Euro bereit“, erläutert Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP).

Zweitägige Vollsperre

Der Ablauf sieht das vollständige Abfräsen der Deckschicht sowie eine anschließende Neuasphaltierung der gesamten Breite vor. Größtenteils rollt der Verkehr einspurig mit kurzen wechselseitigen Anhaltungen weiter. Für eine die Asphaltierung muss der Abschnitt jedoch Ende nächster Woche für rund zwei Tage gänzlich gesperrt werden. Entsprechende Vorwegweiser kündigen diese Vollsperre rechtzeitig an. Mit Anfang November soll der Verkehr dann wieder ungehindert rollen.