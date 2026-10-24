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/ ©grossglockner.panomax.com
Ein Bild auf 5min.at zeigt die verschneite Kaiser-Franz-Josefs-Höhe.
Der Winter hat am Großglockner Einzug gehalten.
Großglockner
24/10/2026
Rutschige Fahrbahn

Wintereinbruch: Erste Schneekettenpflicht auf Kärntner Bergstraße

Das kurze winterliche Intermezzo sorgt für rutschige Fahrbahnverhältnisse entlang der Großglockner Hochalpenstraße. Darum wurde nun eine Schneekettenpflicht verhängt.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(179 Wörter)
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Der Winter hat Kärnten in den vergangenen Tagen erste Vorboten geschickt und die Bergspitzen weiß gefärbt. Oberhalb von 1.200 Metern sorgte ein vorübergehender Kälteeinbruch für Neuschnee – 5 Minuten berichtete. Dies hat allerdings Folgen für den Verkehr: Auf der B107 Großglockner Hochalpenstraße herrscht aktuell Schneekettenpflicht.

Zwischen Fusch und Heiligenblut

Laut einer Meldung des ÖAMTC betrifft dies den Streckenabschnitt zwischen der Kreuzung zur Salzburger Ortschaft Fusch und der Abzweigung nach Schachnern in der Kärntner Gemeinde Heiligenblut. In beide Fahrtrichtungen ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Die Kettenpflicht bleibt voraussichtlich bis zum 25. Oktober 2026, 12 Uhr aufrecht.

Mögliche Sperren für Motorräder

Am Samstagabend war die Verbindung für Motorräder und Fahrräder sogar gesperrt. Wie die Betreiber auf der Webseite der Panoramastraße informieren, kann es auch in den frühen Morgenstunden sowie am Vormittag vereinzelt zu kurzfristigen Sperren für Zweiradfahrer kommen: „Abfließendes Wasser aus den Schneewänden kann gefrieren.“ Die endgültige Wintersperre der Hochgebirgsstraße tritt voraussichtlich Anfang November in Kraft.

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