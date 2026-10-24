Erst Frost, dann Regen: Kärnten bleibt am Sonntag grau in grau

Wolken, zäher Nebel und wenig Sonne prägen den Sonntag in Kärnten. In der Früh ist es stellenweise sogar leicht frostig. Später klettert die Temperatur auf 7 bis 10 Grad.

Graue Wolken bestimmen den Sonntag. Die Sonne zeigt sich dabei höchstens sporadisch. Im Klagenfurter Becken halten sich zudem zähe Nebelfelder, die sich tagsüber nur langsam lichten. Nach einem stellenweise leicht frostigen Start in den Tag klettern die Temperaturen auf 7 bis 10 Grad. Wer am Morgen im Freien unterwegs ist, packt sich also am besten warm ein.

Regenschauer ziehen über Kärnten

Von den Tauern bis zu den Nockbergen ziehen am Sonntag zeitweise Regenschauer durch. „Die Schneefallgrenze steigt von anfangs etwa 1.200 Metern bis zum Abend auf 2.200 bis 2.500 Meter“, prognostizieren die Experten der Geosphere Austria. Schnee fällt damit ausschließlich im Hochgebirge. Gegen Abend breiten sich einzelne Regenschauer schließlich auch weiter in den Süden und Osten des Landes aus. Der Regenschirm sollte beim Verlassen des Hauses daher keinesfalls fehlen. Der Wetterdienst hat allerdings auch gute Nachrichten im Gepäck, denn ab dem Nationalfeiertag stellt sich eine deutliche Wetterbesserung ein. Mehr dazu unter: Sonne und bis zu 14 Grad: Das Wetter in Kärnten bessert sich spürbar