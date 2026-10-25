Kärntens neue Schülervertretung startet durch

Das Team der Kärntner Landesschülervertretung hat seine Tätigkeit vor knapp einem Monat aufgenommen. Die Leitung teilen sich in diesem Schuljahr Jerome Krobat (AHS), Maximilian Jaritz (BMHS) und Johanna Eichern (Berufsschule).

Für das Schuljahr 2026/27 hat sich die neu gewählte Landesschülervertretung (LSV) in Kärnten sechs zentrale Forderungen gesetzt: von mehr Klassengemeinschaft über psychologische Unterstützung an den Schulen bis zu besseren Chancen für Berufsschüler. Um die Basis vorzubereiten, wurde am vergangenen Dienstag, dem 22. Oktober, eine Zusammenkunft in der Bildungsdirektion für Kärnten organisiert.

Austausch und Tipps

Beim Seminar „How to Schüler:innenvertretung“ präsentierten sich die Landesschulsprecher Jerome Krobat (AHS), Maximilian Jaritz (BMHS) und Johanna Eichern (Berufsschule) vor mehr als 30 anwesenden Jugendlichen. Die Teilnehmer erhielten umfassende Einblicke in rechtliche Rahmenbedingungen sowie praktische Handlungsspielräume. Ergänzend dazu gab es praxisnahe Impulse für die Umsetzung am eigenen Schulstandort. Hauptanliegen des Nachmittags waren die fachliche Schulung für das Mandat und der persönliche Austausch der Schülervertreter.