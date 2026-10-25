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/ ©Anneli Frühwirt
Ein Bild auf 5min.at zeigt AHS-Landesschulsprecher Jerome Krobat, BS-Landesschulsprecherin Johanna Eichern und BMHS-Landesschulsprecher Maximilian Jaritz.
Am Foto: Die Landesschulsprecher Jerome Krobat, Johanna Eichern und Maximilian Jaritz (v.l.)
Kärnten
25/10/2026
Neues Führungstrio

Kärntens neue Schülervertretung startet durch

Das Team der Kärntner Landesschülervertretung hat seine Tätigkeit vor knapp einem Monat aufgenommen. Die Leitung teilen sich in diesem Schuljahr Jerome Krobat (AHS), Maximilian Jaritz (BMHS) und Johanna Eichern (Berufsschule).

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(140 Wörter)
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Für das Schuljahr 2026/27 hat sich die neu gewählte Landesschülervertretung (LSV) in Kärnten sechs zentrale Forderungen gesetzt: von mehr Klassengemeinschaft über psychologische Unterstützung an den Schulen bis zu besseren Chancen für Berufsschüler. Um die Basis vorzubereiten, wurde am vergangenen Dienstag, dem 22. Oktober, eine Zusammenkunft in der Bildungsdirektion für Kärnten organisiert.

Austausch und Tipps

Beim Seminar „How to Schüler:innenvertretung“ präsentierten sich die Landesschulsprecher Jerome Krobat (AHS), Maximilian Jaritz (BMHS) und Johanna Eichern (Berufsschule) vor mehr als 30 anwesenden Jugendlichen. Die Teilnehmer erhielten umfassende Einblicke in rechtliche Rahmenbedingungen sowie praktische Handlungsspielräume. Ergänzend dazu gab es praxisnahe Impulse für die Umsetzung am eigenen Schulstandort. Hauptanliegen des Nachmittags waren die fachliche Schulung für das Mandat und der persönliche Austausch der Schülervertreter.

Ein Bild auf 5min.at zeigt das Landesschulsprecher-Team der LSV Kärnten.
©LSV Kärnten/Hannah Melcher-Pichler
Am Foto: Das Landesschulsprecher-Team der LSV Kärnten
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