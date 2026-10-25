Autofahrer krachte gegen Leitschiene und überschlug sich – verletzt

Ein 32-jähriger Autolenker kam gestern Nachmittag auf gerader Strecke von der Fahrbahn ab. Sein Wagen überschlug sich.

Gestern kam es zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Kärntner verletzt wurde.

Gestern kam es zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Kärntner verletzt wurde.

Am Samstagnachmittag, dem 24. Oktober 2026, ereignete sich gegen 16.45 Uhr auf der B317 Friesacher Straße ein Unfall. Ein 32-jähriger Mann war mit seinem Auto in Fahrtrichtung St. Veit an der Glan unterwegs, als die Fahrt plötzlich ein abruptes Ende fand.

Über Leitschiene gefahren

Auf einem geraden Straßenabschnitt geriet der Wagen aus bisher ungeklärter Ursache plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug fuhr direkt über das Anfangsstück der dortigen Leitschiene, wodurch sich der Wagen überschlug. Die Wucht des Anpralls schleuderte den Wagen nach links: Das Auto überschlug sich erneut, prallte zunächst mit dem Dach auf dem Asphalt auf und rollte ein weiteres Mal über die Straße. Erst auf der gegenüberliegenden Fahrbahnhälfte kam das Auto schließlich wieder auf allen vier Rädern zum Stillstand.

Lenker ins Krankenhaus gebracht

Der 32-jährige Lenker wurde bei dem Unfall verletzt, teilt die Polizei mit. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er zur weiteren medizinischen Behandlung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.10.2026 um 06:52 Uhr aktualisiert