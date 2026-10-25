4,3 Millionen investiert: Flattach eröffnet neues Bildungszentrum

Am gestrigen Samstag feierte die Gemeinde Flattach im Beisein von Landeshauptmann Daniel Fellner die offizielle Eröffnung ihres rundum erneuerten Bildungszentrums. Insgesamt 4,3 Millionen Euro flossen in die Generalsanierung und Adaptierung des Standorts, um für Kinder, Betreuungspersonal sowie Lehrkräfte modernste Bedingungen zu schaffen. Die Feierlichkeit fand wetterbedingt im Kulturhaus Flattach statt und wurde von den Kindern des Kindergartens, der Volksschule, der Musikschule Mölltal sowie der schuleigenen Bläsergruppe musikalisch umrahmt. Pfarrer Arthur Godrick Kaweesa segnete die neuen Räumlichkeiten.

Investition in den Lebens- und Lernort

Für Landeshauptmann Daniel Fellner stellt das Projekt einen Meilenstein dar: „Jeder einzelne Cent dieser Investition macht sich bezahlt, weil wir damit Zukunft sichern, Kinder auf das Zusammenleben und ihren beruflichen Werdegang vorbereiten. Bildung ist die Grundlage unserer Gesellschaft und unserer liberalen Demokratie.“ Fellner verwies zudem auf eine OSZE-Studie, die Bildungsausgaben rund elf Prozent Rendite zuschreibt: „Es ist eine Investition für uns alle, für die Gemeinde, das Land, für die Gesellschaft als Ganzes.“ Ziel sei es, Lern- und Lebensorte zu schaffen, an denen Kinder Abenteuer erleben, Freundschaften knüpfen und der Grundstein für das spätere Leben gelegt wird.

©LPD Kärnten/Steinacher | Die Gemeinde feierte die Eröffnung ihres generalsanierten Bildungszentrums. 4,3 Millionen Euro flossen in das Großprojekt, das Kindergarten, Volksschule, Ganztagsbetreuung und Musikschule unter einem gemeinsamen Dach vereint. ©LPD Kärnten/Steinacher | Am gestrigen Samstag feierte die Gemeinde Flattach im Beisein von Landeshauptmann Daniel Fellner die offizielle Eröffnung ihres rundum erneuerten Bildungszentrums.

Schwerpunkt auf MINT und regionale Vereine

Inhaltlich setzt die Bildungsstätte künftig auf den MINT-Bereich sowie auf breite Vernetzung vor Ort. Durch Kooperationen mit örtlichen Vereinen, dem Nationalpark Hohe Tauern, der Polizei, der Feuerwehr und dem Roten Kreuz soll die Bindung der jungen Generation an die Heimat gestärkt und das soziale Miteinander im Mölltal gefestigt werden.

Wie alles begann

Bürgermeister Kurt Schober blickte auf die Anfänge zurück, deren erste Pläne bereits 2017 entstanden waren.Ursprünglich stand lediglich der Umbau des Kultursaals im Raum, um mehr Platz für die Volksschulkinder zu gewinnen.Der Gemeinderat entschied sich jedoch dafür, die damals angesetzten 3,4 Millionen Euro in ein umfassendes Konzept zu überführen: „Wir haben größer und vor allem im Sinne der Kinder gedacht und das Schulzentrum begonnen zu planen.“ Schober hob hervor, dass die anfangs kalkulierten Gesamtkosten von 4,4 Millionen Euro am Ende sogar unterschritten wurden. Seinen Dank richtete der Bürgermeister an das Land Kärnten, die Planer, Betriebe, Behörden sowie ausdrücklich an das Lehrpersonal, das die Mädchen und Buben ein ganzes Jahr lang in beengten Übergangs-Containern unterrichtete.

Kompletterneuerung in nur einem Jahr Bauzeit

Innerhalb von zwölf Monaten Bauphase wurden sämtliche drei Etagen des Gebäudes von Grund auf saniert. Böden,Wände, Decken, Türen und das gesamte Mobiliar wurden ausgetauscht. Neben modernisierten WC-Anlagen und einem erneuerten Turnsaal entstanden ein separater Treppen- und Fluchtturm, ein Zubau sowie neugestaltete Außenanlagen.Während der Arbeiten waren die Gruppen provisorisch im Kulturhaus und in einer Containeranlage untergebracht. Das Bildungszentrum gehört organisatorisch zum Pflichtschulcluster Mittleres Mölltal (Stall, Mallnitz, Obervellach,Reißeck). Derzeit besuchen 47 Kinder die Volksschule Flattach, 34 sind für die Ganztagsschule angemeldet. Im zweigruppigen Kindergarten werden 39 Kinder betreut. Finanziert wurde das Vorhaben aus Mitteln des Kärntner Bauprogramms, des Regionalfonds, des Mölltalfonds sowie über Bedarfszuweisungen und Bundesgelder.