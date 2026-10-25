Dem Land Kärnten sei ein Termin bei der Schuldnerberatung ans Herz gelegt. Vielleicht wäre das ein Ausweg aus der budgetären Misere, die auch der Landeshaushalt für 2027 offenbart.

383 Millionen neue Schulden wird das Land 2027 machen, unter dem Strich wird damit die fünf-Milliarden-Schallmauer bei den Gesamtschulden durchbrochen. Man muss es sich auf der Zunge zergehen lassen: 383 Millionen neue Schulden in einem Jahr. Das macht grob gerechnet eine Million Euro neue zusätzliche Schulden pro Tag.

Ein ziemlicher Rucksack

Anschaulicher ist eine andere Zahl. 33 fabrikneue VW Golf könnte man pro Tag mit dieser zusätzlichen Schuldenmillion, die für das nächste Jahr pro Tag eingepreist ist, anschaffen. Jeden Tag gibt die Koalition um eine Million Euro mehr aus als das Land einnimmt. Nun ist die Koalition zwar sehr stolz darauf, dass man den Anstieg der Neuverschuldung bremsen konnte, 383 Millionen an zusätzlichen Schulden sind aber auch ein ziemlicher Rucksack für alle.

Einige Ideen dazu

Einige Ideen gäbe es ja, hier nur ein kleiner Auszug. Mit der Halbierung der Parteienförderung könnte man etwa fünf Millionen einsparen, viel Geld wäre auch mit einer Strukturreform, mit Zusammen- und Schwerpunktsetzungen bei Bezirkshauptmannschaften und Gemeinden zu holen, man könnte die Landesregierung von sieben auf fünf Mitglieder verkleinern, der Ausbau an Primärversorgungszentren müsste beschleunigt werden und der Förderdschungel wirklich bis auf den letzten Cent durchleuchtet werden. Nun haben Politiker durchaus recht, wenn sie meinen, hier handle es sich um Peanuts, an der Gesamtproblematik ändere das nur marginal etwas. Aber wie sagt der Volksmund: „Kleinvieh macht auch Mist“. Es wäre aber mehr, es wäre der Hinweis darauf, dass die Politik die Problematik wirklich erkannt hat und keine Tabus mehr gelten. Denn es sind die Schulden, die die nachfolgenden Generationen belasten werden. Unserer Kinder und Enkel werden sie in der einen oder anderen Form auch zurückzahlen müssen. Die Schulden von heute sind die Steuern von morgen, dieses Prinzip ist in Stein gemeißelt. Wie eingangs erwähnt, vielleicht sollte sich das Land wirklich um einen Termin bei der Schuldnerberatung bemühen.