Mann wurde von eigenem Auto mitgeschleift und eingeklemmt

Ein 62-jähriger Mann wollte nur kurz einen Schranken öffnen, als sich sein Auto selbstständig machte. Beim Versuch, den Wagen zu stoppen, geriet er unter das Fahrzeug.

Am Sonntagmorgen, dem 25. Oktober 2026, fuhr ein 62-Jähriger aus dem Bezirk Hermagor gegen 6.15 Uhr auf einem Güterweg in Richtung Jaukenalm. Als er anhielt, um eine Schrankenanlage aufzusperren, passierte das Unglück: Aus bisher ungeklärter Ursache setzte sich der Wagen plötzlich in Bewegung und rollte rückwärts die Fahrbahn hinab.

Beim Stoppversuch mitgeschleift und eingeklemmt

Der 62-Jährige reagierte sofort und versuchte, das führerlose Fahrzeug mit eigener Muskelkraft anzuhalten. Dabei packte ihn die Rollbewegung des Wagens und schleifte ihn einige Meter weit mit. Das Auto schlitterte rückwärts über eine Böschung und prallte erst an einer Baumgruppe ab. Für den Mann wurde die Situation brenzlig: Er geriet mit dem Fuß unter den Wagen und wurde im Knöchelbereich darunter eingeklemmt.

Mann von der Feuerwehr befreit

Aufmerksame Nachbarn handelten blitzschnell und eilten zu Hilfe: Mit ihren Traktoren sicherten sie das abgestürzte Fahrzeug an der steilen Böschung ab, um ein weiteres Nachrutschen zu verhindern. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehren St. Daniel, Dellach, Grafendorf-Gundersheim und Kötschach befreiten den eingeklemmten 62-Jährigen schließlich aus seiner Lage.

Ins Krankenhaus gebracht

Nach der medizinischen Erstversorgung durch das Notarztteam wurde der Mann mit Verletzungen in das Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht. Die vier beteiligten Feuerwehren übernahmen im Anschluss die Bergung des beschädigten Wagens. Die genaue Schadenshöhe am Auto ist derzeit noch unbekannt.