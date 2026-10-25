Katschberg Straße: Baustelle am Galgenbichl sorgt für Behinderungen

Betroffen ist der Abschnitt im Bereich Galgenbichl zwischen Gmünd und Kremsbrücke. Dort befindet sich eine rund 260 Meter lange und 57 Meter hohe Ankerwand, die zwischen 1975 bis 1978 im Zuge des Autobahnbaus errichtet wurde.

Darum wird gerodet

Starker Bewuchs wirkt sich langfristig nachteilig auf die Standsicherheit von Stützmauern aus, heißt es vom Land in einer Aussendung. Es muss daher vermieden werden, dass Wurzelwachstum, Feuchtestau oder eine beeinträchtigte Entwässerung langfristig zu Schäden am Bauwerk führen. Durch den starken Bewuchs ist es zudem mittlerweile schwierig, die Anker und Betonteile der Wand zu kontrollieren und zu prüfen. Deshalb werden die Bereiche der Ankerwand nun flächig gerodet. Nur so können sicherheitsrelevante geotechnische Überprüfungen und Kontrollmessungen auch künftig durchgeführt werden.

Investition rund 98.000 Euro

„Mit der Rodung schaffen wir die Voraussetzung, dass unsere Techniker den Zustand der Wand auch in Zukunft verlässlich beurteilen können. Das ist eine Investition in die Verkehrssicherheit auf dieser wichtigen regionalen Verkehrsachse“, sagt Straßenbaureferent LHStv. Martin Gruber. Investiert werden seitens des Straßenbaureferat des Landes 98.000 Euro. Die Arbeiten sollen bis Mitte Dezember abgeschlossen sein. Während der Arbeiten gilt eine halbseitige Sperre, außerdem wird die Geschwindigkeit beschränkt. Geregelt wird der Verkehr mittels einer Ampel, abschnittsweise wird er auch händisch geregelt.