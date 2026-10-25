connect 2026: Job- und Karrieremesse geht in neue Runde

Am 4. November 2026 wird die Universität Klagenfurt erneut zum zentralen Treffpunkt für Unternehmen und Karriereinteressierte.

Schon bald findet die Job- und Karrieremesse an der Universität Klagenfurt statt.

Schon bald findet die Job- und Karrieremesse an der Universität Klagenfurt statt.

Die „connect 2026“, die größte Job- und Karrieremesse im Süden Österreichs, geht in eine neue Runde und bringt zahlreiche nationale und internationale Arbeitgeber mit Studierenden, Absolventen und Jobsuchenden zusammen.

Vieles zu entdecken

Ob Berufseinstieg, Praktikum oder berufliche Neuorientierung: Mit der connect unterstützt die Universität Klagenfurt seit über 25 Jahren Unternehmen bei der Suche nach neuen Mitarbeitern und bringt Unternehmen mit Absolventen, Studierenden, Maturanten und Quereinsteiger ins Gespräch. Das vielfältige Programm macht die Messe zu einem besonderen Karriereevent. Sie ist eine umfassende Plattform für Karriereberatung und Orientierung, heißt es vonseiten der Universität. Die Besucher erhalten wichtige Informationen zum Thema Karriere gebündelt am Campus der Universität Klagenfurt – von der Bewerbung bis zur Berufs- und Studienwahl, von den Rahmenbedingungen von Praktika bis hin zu Studieren im Ausland.

Abwechslungsreiches Rahmenprogramm

Der Messetag startet um neun Uhr und bietet bis 15 Uhr ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Neben dem Austausch und der Vernetzung an den Messeständen bietet die connect zahlreiche Angebote zur Vorbereitung auf den nächsten Karriereschritt: Sie reichen von Experten-Talks, über Tipps zur erfolgreichen Bewerbung, kostenfreie Bewerbungsfotos, Lebenslauf- und LinkedIn-Check, Styling Corner, Informationen zum Arbeitsrecht, Unternehmensgründungen, Studienwahlberatung und -diagnostik bis hin zu Application-Coaching. Interaktive Stationen laden zum Ausprobieren und Mitmachen ein. Ein weiteres Highlight ist die meterlange Job-Wall, an der alle aktuellen Stellenausschreibungen und Praktika präsentiert werden. Die ersten 500 Besucher erhalten ein kostenfreies Karriere-Frühstück, teilt die Universität mit.

Expertentalk UBIT der Wirtschaftskammer Kärnten

Zusätzliche Einblicke in die Wirtschaft bietet der Experten-Talk UBIT der Wirtschaftskammer Kärnten. Von zehn bis zwölf Uhr stehen im Hörsaal 1 aktuelle Branchentrends und Erfahrungen aus der Praxis im Mittelpunkt. Im Anschluss an die connect lädt „Reconnect @NEXUS powered by Kärntner Sparkasse“ von 15 bis 18 Uhr zum weiteren Austausch im NEXUS Hub im Osttrakt ein.

connect 2026 – die Job- und Karrieremesse in Kärnten Wann? 4. November 2026 von 9 bis 15 Uhr

Wo? Universität Klagenfurt Der Eintritt ist frei.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.10.2026 um 13:30 Uhr aktualisiert